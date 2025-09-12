clear sky
ПРЕ НЕГО ШТО СЕДНЕТЕ ЗА ВОЛАН ПРОВЕРИТЕ У КОЈИМ ЗЕМЉАМА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА КУКА ЗА ВУЧУ НА АУТОМОБИЛУ Носи много ризика, а казне су папрене

12.09.2025. 14:03
automobili
Фото: unsplash.com, ilustracija

Многи возачи верују да кука за вучу додатно штити њихов аутомобил, посебно у случају судара.

Међутим, истина је потпуно другачија – истакнута кука заправо може изазвати још већу штету на другом возилу приликом удара од позади. Осигуравајуће куће то добро знају, па штету често процењују вишом него што би била да куке није било, а трошкови могу пасти управо на вас.

У појединим земљама вожња са куком која се не користи није само непожељна, већ и забрањена. Казне за овакву праксу могу бити високе, па се препоручује да увек проверите локалне прописе пре него што седнете за волан.

На пример, у многим европским државама попут Немачке, Аустрије, Румуније, Мађарске и Бугарске вожња са куком углавном није забрањена, али постоји строго правило да не сме заклањати регистарску таблицу или светла. Ипак, регулативе се разликују од земље до земље, па је уклањање куке када је не користите најбезбедније и најједноставније решење.

Носи многе ризике

Кука за вучу није само непрактична, већ и потенцијално опасна. Истакнута метална конструкција представља озбиљан ризик за пешаке и бициклисте, јер у случају судара може изазвати тешке повреде. Поред тога, отежава паркирање и вожњу уназад, повећавајући ризик од оштећења других возила.


 

