ПРЕМИНУО ДИРЕКТОР ЈЕДНЕ ОД НАЈПРОСЛАВЉЕНИЈИХ СРПСКИХ ФИРМИ Сахрана је данас у Бачкој Паланци

27.08.2025. 10:44
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/РТС
sveća
Фото: unsplash.com, ilustracija

Никола Павичић (85), дугогодишњи директор "Синтелона" и "Таркета" преминуо после дуге и тешке болести

Никола Павичић (85), дугогодишњи директор "Синтелона" и "Таркета" преминуо је у понедељак после дуге и тешке болести.

Павичић је рођен 1940. године у месту Вребац у Лици.

Био је дугогодишњи директор "Синтелона" и његовог наследника "Таркета", једног од најуспешнијих предузећа у Србији у свим периодима њеног развоја.

Поред изузетне пословне каријере, оставио је значајан траг и на друштвеном плану.

Био је први председник Асоцијације акционарских предузећа Србије, које је касније прерасло у Удружење корпоративних директора Србије, као и копредседник Српско-руског пословног комитета ПКС, итд.

Павичић ће бити сахрањен данас , 27. августа, у 13 часова на гробљу у Бачкој Паланци.

преминуо директор
Вести Друштво
