ПРЕМИНУО ДИРЕКТОР ЈЕДНЕ ОД НАЈПРОСЛАВЉЕНИЈИХ СРПСКИХ ФИРМИ Сахрана је данас у Бачкој Паланци
Никола Павичић (85), дугогодишњи директор "Синтелона" и "Таркета" преминуо је у понедељак после дуге и тешке болести.
Павичић је рођен 1940. године у месту Вребац у Лици.
Био је дугогодишњи директор "Синтелона" и његовог наследника "Таркета", једног од најуспешнијих предузећа у Србији у свим периодима њеног развоја.
Поред изузетне пословне каријере, оставио је значајан траг и на друштвеном плану.
Био је први председник Асоцијације акционарских предузећа Србије, које је касније прерасло у Удружење корпоративних директора Србије, као и копредседник Српско-руског пословног комитета ПКС, итд.
Павичић ће бити сахрањен данас , 27. августа, у 13 часова на гробљу у Бачкој Паланци.