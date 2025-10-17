ПРИЧА О УЖИЧАНКИ КОЈА ЈЕ ПОСТАЛА СВЕТСКИ ФЕНОМЕН Пише и чита уназад НАУЧНИЦИ СУ ОДУШЕВЉЕНИ
Ужичанка Бојана Филиповић због читања и писања уназад постала је светски феномен.
Ужичанка Бојана Филиповић је светски феномен. Она пише и чита уназад. Њом су бавили многи светски стручњаци и неуролози, а на Харварду научници су утврдили да је Бојана феномен у просторној оријентацији и да је надпросечно интелигентна.
О овој јединственој Ужичанки, јапанска продукција снимила је и краћи документарни филм.
- Занимљиво је да сам рођена наопако и да сам почела да ходам уназад. Имала сам лошу оријентацију у простору још као мала. Како је кренула школа, нисам могла да пишем и читам. Највећи проблем кренуо је од петог разреда, професорка је нон стоп покушавала да ме исправи - описује Бојана.
Оно што Бојану издваја од других јесте што приликом писања папир ротира за 180 степени, пише с десна на лево и одоздо ка горе. Околина то чудно прихвата и неретко има бројне анегдоте.
- Једном сам заборавила у ресторану, окренула сам јеловник наопако. У банкама се отимају са мном око папира, не дају ми да пишем тако...
Бојаном су се бавили многи светски психолози и стручњаци, а докторка са Харварда након испитивања установила је да је Ужичанка феномен у просторној оријентацији и да има измењену перцепцију околине.