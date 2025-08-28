ПРОГНОЗА МАРКА ЧУБРИЛА Последњи летњи топлотни талас, стиже освежење уз кишу и олује - ево и када
Према прогнози метеоролога аматера и професора географије Марка Чубрила, пред нама су велике временске промене. Врело лето и јесен замениће се у само неколико дана.
У четвртак и петак очекује нас врло топло време, са температурама између 27 и 35 степени Целзијусове скале, а у петак ће бити још топлије. Ипак, после подне и увече на западу региона и северном Јадрану стиже хладан фронт који ће донети пљускове, грмљавину и могућност непогода. Уз промену времена, јужни ветар ће нагло окренути на северозападни и пролазно може бити олујан. На Јадрану ће југо заменити бура и трамонтана.
Субота доноси освежење - киша и грмљавински пљускови захватиће централне и северне пределе, а током дана и исток Србије. Локалне непогоде су и даље могуће. Температуре ће бити знатно ниже - од 18 степени на западу до 37 целзијусових на истоку региона.
Недеља ће на истоку бити облачна с кишом и пљусковима, док ће у остатку региона време бити променљиво. Максималне температуре од 19 до 24 степени Целзијусове скале, уз јак северозападни ветар и буру дуж Јадрана.
Први дан септембра биће углавном сув и мало топлији, али већ 2. септембра после подне следи ново погоршање које ће се 3. септембра проширити на цео регион. Температуре ће се спустити на 22 степена на северозападу, до 32 степена на југоистоку, а 3. септембра од 18 до 23 степена Целзијусових.
Након тога, требало би да ојача антициклон, па ће време бити стабилно, суво и пријатно – са свежим ноћима и топлим, али не више врелим данима. Нова промена могућа је после 10. септембра.
Чубрило оцењује да сутрашњи дан делује као последњи овако јак топлотни талас овог лета, што значи да нам се лето полако завршава, а јесен куца на врата.