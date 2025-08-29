ПРОТЕСТНА ШЕТЊА ДО ЗАТВОРА У Новом Саду затражено пуштање свих ухапшених од почетка протеста
У Новом Саду вечерас је одржана протестна шетња до окружног затвора на Клиси, на позив студената у блокади и тзв. зборова грађана, а на иницијативу неформалне групе "Пустите их све" са захтевом да сви ухапшени током протеста у том граду за претходних 10 месеци буду пуштени на слободу.
Протестна шетња почела је блокадом раскрснице Кисачке и Партизанске улице на 10 минута, а међу окупљенима су и представници опозиционог покрета „Браво“ попут Брајана Брковића, као и градски одборник Миша Бачулов који је јуче ухапшен, а данас пуштен да се брани са слободе.
Шетња је од раскрснице кренула Сентандрејским путем, преко Клисанског моста, до затвора, чиме је део пута био блокиран за саобраћај.
Окупљени су носили пиштаљке, вувузеле и бубњеве и правили буку.
Учесници протестне шетње захтевају пуштање на слободу ухапшених од почетка протеста у Новом Саду пре 10 месеци којих, како тврде из иницијативе "Пустите их све", има око 30.
Бачулов је раније данас пуштен да се брани са слободе, након што је синоћ ухапшен због сумње да је 27. августа на непријављеном јавном окупљању испред Филозофског факултета предводио напад на полицијске службенике и да је физички насртао на њих, гурао их и ударао по штитовима, покушавајући да пробије кордон и уђе у ту образовну установу.
Испред затвора, учесници протеста одржали су говоре, правили су буку, а неки су држали слике шесторо новосадских активиста који се налазе у кућном притвору, а којима се на терет ставља рушење уставног поретка Србије.