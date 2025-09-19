ЉУДИ СЕ МАСОВНО ГУШЕ, КРЕЋУ ПРВИ СУДСКИ ПРОЦЕСИ...
ПРВО ЋЕ СЕ КОСИТИ У СОМБОРУ Амброзија која није уништена на време, сада задаје грдне муке грађанима Србије ОПАСНА БИЉКЕ СЕ ПРОШИРИЛА ПО ЦЕЛОЈ ЗЕМЉИ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије покреће судске поступке против корисника који нису поступили по правили уредбе о уништавању амброзије, саопштено је за Блиц у том Министарству.
На питање да ли има још негде у Србији такозване слободне, зелене зоне, без амброзије, одговарају да се ова коровска биљка проширила по целој територији Србије.
Како незванично сазнајемо, следеће недеље ће прве локације бити покошене по налогу инспекција у Сомбору и Крушевцу.
Подсетимо, пре неколико дана Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије упутило је свим локалним самоуправама обавештење о њиховим обавезама у спровођењу Уредбе о мерама за сузбијање и уништавање амброзије.
"Амброзија је једна од најраспрострањенијих и најштетнијих алергених коровских врста која наноси значајну штету пољопривредној производњи и здрављу становништва. Због тога је неопходно да локалне самоуправе, власници и корисници земљишта благовремено предузму све прописане мере уништавања ове биљке, и то пре почетка њене фазе цветања, која траје од јула до септембра", наводи се у саопштењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Локалне самоуправе су у обавези да одмах по пријему информација о присуству амброзије на својој територији писмено обавесте власнике и кориснике земљишта и наложе им уништење ове штетне биљке у року од 15 дана од пријема обавештења, саопштено је.
Судски поступак против оних који не униште амброзију
У Министарству су каж и да је Влада Републике Србије још 2006. године донела Уредбу о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије и да “њено уништавање креће у мају и траје до завршетка вегетације”.
“У случају непоступања по овој уредби власника - корисника парцела на којој се налази коровска биљка амброзија, ангажује се градско зеленило или други извођач који ће о трошку корисника да изврши механичко уништавање амброзије, а против корисника покреће се судски поступак”, рекли су нам у Министарству.
Амброзија се проширила по целој територији Србије
На питање у којим локалним самоуправама је амброзија најраспрострањенија, а у којим је нема, речено нам је да је “амброзија као коровска биљка распрострањена у целој Србији, као и у околним земљама у мањем или вишем обиму, тако да нема општине или града где није присутна”, али и додају да локалне самоуправе предузимају радње преко својих комуналних служби - меру уништавања кошењем на подручју својих општина”.
Амброзије раније није било у оволикој мери, и постојале су такозване зелене зоне, али сада се ова веома јака алергена коровска биљка проширила по целој Србији.
Колико је стање алармантно показује пример Београда, где су концентрације полена амброзије највеће за последње 23 године, колико се уопште и мери.
„То су највеће дневне концентрације полена амброзије у престоници од када обављамо овај мониторинг, а кренули смо пре 23 године“, рекла је за Танјуг Мирјана Митровић, руководилац групе за мониторинг алергеног полена – Агенције за заштиту животне средине.
Пре око две недеље забележене су највеће дневне концентрације полена амброзије у Београду од када се врши мониторинг, а то су 992 поленова зрна по метру кубном ваздуха.
Иначе, коровска биљка амброзија може да се уништи на два начина - механички кошењем у насељеном месту и хемијским путем - употребом хербицида у раној фази ван насељеног места, као и спровођењем агротехничких мера у виду обраде земљишта и неге усева.
Ваљево рекордер по концентрацији полена у септембру
Подсетимо да је концентрација полена амброзије у појединим данима у овом месецу највише измерена у Ваљеву, Обреновцу, на Новом Београду, Чукарици, у Сремској Митровици, Пожаревцу, Сомбору, Суботици, заправо, то је цео појас од Београда ка централној Србији, до Ваљева. Иначе, Ваљево је у септембру апсолутни рекордер где је забележено 1.535 поленових зрна по кубном метру ваздуха, што је још горе од већа алармантне ситуације у Београду.
С друге стране, у Крагујевцу, Сокобањи и Врању измерена је минимална концентрација полена.
Полен амброзије има чичкасту структуру која се причвршћује за наше дисајне органе и делове плућа
Још пре две године у Србији је било веома мало слободних зона, односно места где амброзије нема.
Има ли „слободних зона од амброзије" у Србији?
О томе је 2023. године причала такође Митровићева.
По питању захваћености одређених делова Србије амброзијом, Митровићева истиче да ова биљка инвазивно напредује ка деловима земље где раније није била присутна.
- Ова биљка се шири ка Београду, Пожаревцу, Ваљеву и централној Србији, што указује на то да амброзија инвазивно напредује према другим деловима земље где раније није била присутна. И даље постоје неки планински предели изнад 500 метара надморске висине где се коров још увек није добро раширио, као што су Златибор и Сокобања која је у зеленој зони. Тамо се полен налази у малим количинама - каже.
Цветање траје до октобра
Гранична вредност за амброзију је 30 поленових зрна по кубном метру ваздуха, што је у односу на друге алергене дупло мање, а то говори у прилог њеној агресивности.
- По биологији и динамици ове биљке, њено цветање траје до краја октобра, али њен врхунац је прошао и она је у знатном паду. Ипак, амброзија и даље бележи прекограничне вредности. Истине ради, далеко мање него што је било, али је и даље у црвеном, што алергичнима прави проблем – рекла је за “Блиц здравље” Мирјана Митровић, руководилац Групе за полен Агенције за заштиту животне средине.
Концентрација најмања током кише
По речима Митровићеве, “полен амброзије има чичкасту структуру која се причвршћује за наше дисајне органе и делове плућа, па га је тешко искашљати и елиминисати. Пре тога, долази до хемијске реакције са свим телесним течностима, што ствара највеће проблеме”.
Концентрација полена је највећа ујутру и у току преподнева, а најмања након кише. Највећу продукцију полена, амброзија има у августу и септембру.
"Очи су ми натечене и крваве"
И на платформи Редит косрисници су поделили своја мишљења, а углавном су се јављали они које мучи алергија или познају неког, а кроз написане речи може се осетити сва њихова патња.
"Људи, како ви ово издржавате? Ја последњих 15 дана не могу пет минута да издржим или да не кинем или да не дувам нос, очи ме пеку и скроз су ми натечене и крваве, а грло ме боли и пече. Користим и јачи лек за алергију и капи за нос, али не помаже. Такође, сви око мене који су алергични муку муче, неки не излазе из куће", очајан је један форумаш из Београда који муку мучи са алергијом.
"Имао сам астматичан напад"
Своју муку је поделио још један форумаш: “Прошле недеље сам први пут у животу имао астматични напад. Иначе, алергичан сам на амброзију. Ево ме на лековима и са пумпицом”.
Низали су се редом проблеми и тегобе људи којима амброзија озбиљно угрожава здравље:
“Ујутру се будим са осећајем да су ми синуси испуњени чарапама. На селу сам тренутно па је ситуација још гора него у граду. Јуче смо ишли путем који је буквално обрастао са обе стране у шпалир амброзије.”
“Не сећам се какав је осећај дисати на нос.”
“Били на мору дечко и ја. Он тамо за дан продисао, вратио се овде, за дан опет дошло до гушења. Језиво!”
Ово је храна коју треба избегавати у време цветања амброзије, међу њом је и омиљено воће које погоршава симптоме алергије.
Да ли сте знали да само десет честица полена амброзије може да изазове јаку поленску реакцију.
У августу су мерења показала да је полен дуплиран у односу на исти период прошле године.
(Blic.rs)