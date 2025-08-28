РЕГРУТИ ДОБРО САВЛАДАЛИ ЗАДАТКЕ Завршена провера обучености војника на добровољном служењу војног рока
У центрима за специјалистичку обуку Војске Србије данас је завршена провера индивидуалне обучености војника на добровољном служењу војног рока генерације "јун 2025".
Војници генерације "јун 2025" су у потпуности савладали све садржаје у овој фази обучавања, што је и потврда да је обука добро планирана и изведена, саопштили су из Министарства одбране.
Ова провера обучености војника долази после друге фазе првог периода обучавања током које су војници прошли све садржаје везане за индивидуалну тактичку обуку и извођење тактичких радњи на бојишту, оспособили се за руковање личним и наоружањем свог рода, реализовали сва планирана програмска гађања те успешно испунили захтеване стандарде физичких способности.
Провери су приступили војници родова пешадије, артиљерије и инжињерије те атомско-биолошко-хемијске службе и служби логистике и телекомуникација.
Они су, у складу са специјалностима за које су регрутовани, решавали задатке из тактичке обуке и кроз практичне радње и поступке показали стечена знања и вештине у употреби наоружања, борбених средстава и војне опреме свог рода, односно службе.
Њих сада очекује премештај у јединице Војске Србије где ће се у завршна три месеца војног рока обучавати за реализацију колективних задатака, наводи се у сопштењу.