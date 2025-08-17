overcast clouds
32°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РХМЗ ИЗДАО ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ Стиже невреме у Срем и Београд

17.08.2025. 14:52 15:03
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

У уторак и среду претежно сунчано, а само у уторак ујутро на истоку и југоистоку уз променљиву облачност тек понегде са краткотрајном кишом.

На подручју Срема (Инђија и Стара Пазова) јака конвективна облачност условљаваће интензивне пљускове са грмљавином и локалном појавом града. Ова облачност у наредних сат времена ће имати тенденцију премештања ка Обреновцу.

Током послеподнева на подручји Војводине, западне и југозападне Србије нестабилно са пљусковима и грмљавином уз локалну појаву суградице и града. У наредна два сата у појединим деловима Београда пљускови са грмљавином.

Време данас

Променљиво облачно са сунчаним интервалима, свежије и нестабилно, местимично са кишом, пљусковима и грмљавином, који ће локално бити израженији уз већу количину падавина и појаву суградице или града. Ветар слаб и умерен, у зони фронта краткотрајно и јак, северни и северозападни. Највиша температура од 29 до 33 °С.

Време наредних дана

У понедељак променљиво облачно, на северу суво са сунчаним интервалима, у осталим крајевима местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином. Увече престанак падавина и постепено разведравање.

У уторак и среду претежно сунчано, а само у уторак ујутро на истоку и југоистоку уз променљиву облачност тек понегде са краткотрајном кишом.

Од четвртка поново променљиво и нестабилно, местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.
 

РХМЗ невреме непогоде
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај