РХМЗ ИЗДАО ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ Стиже невреме у Срем и Београд
У уторак и среду претежно сунчано, а само у уторак ујутро на истоку и југоистоку уз променљиву облачност тек понегде са краткотрајном кишом.
На подручју Срема (Инђија и Стара Пазова) јака конвективна облачност условљаваће интензивне пљускове са грмљавином и локалном појавом града. Ова облачност у наредних сат времена ће имати тенденцију премештања ка Обреновцу.
Током послеподнева на подручји Војводине, западне и југозападне Србије нестабилно са пљусковима и грмљавином уз локалну појаву суградице и града. У наредна два сата у појединим деловима Београда пљускови са грмљавином.
Време данас
Променљиво облачно са сунчаним интервалима, свежије и нестабилно, местимично са кишом, пљусковима и грмљавином, који ће локално бити израженији уз већу количину падавина и појаву суградице или града. Ветар слаб и умерен, у зони фронта краткотрајно и јак, северни и северозападни. Највиша температура од 29 до 33 °С.
Време наредних дана
У понедељак променљиво облачно, на северу суво са сунчаним интервалима, у осталим крајевима местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином. Увече престанак падавина и постепено разведравање.
Од четвртка поново променљиво и нестабилно, местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.