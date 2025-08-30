КИШ, ГРМЉАВИНА, А НЕГДЕ И ГРАД:
РХМЗ ПАЛИ АЛАРМЕ! Над Србијом се надвија циклон, ево КАДА НАС ОЧЕКУЈЕ НЕВРЕМЕ
Центар циклона данас око поднева надвиће се над Мачвом, а већ током поподнева очекује се продор хладног фронта који ће условити наглу промену времена, најавио је метеоролог Иван Ристић.
Како је Ристић напоменуо, фронт прати изражена линија нестабилности, па ће широм земље доћи до јачег наоблачења, уз појачан западни ветар, пљускове и грмљавину. Локално се очекују и непогоде праћене градом.
- У Београду почетак невремена се очекује између 15 и 17 часова - најавио је метеоролог.
Посебно упозорење за Београд
И Републички хидрометеоролошки завод издао је упозорење на подручју целе Србије, за данас и сутра, због пљускова и грмљавине, при чему количина падавина локално може прећи и 20 милиметара за врло кратко време. Посебно је изражен ризик од појаве града, нарочито у југозападним и јужним деловима земље.
- Плјускови и грмлјавине, који се на подручју Београда очекују вечерас и сутра, локално могу условити количину падавина већу од 20 милиметара за кратко време - наводи се у посебном упозорењу за Београд.
Најкритичнији период за престоницу биће ноћ између суботе и недеље, као и недељно јутро и преподне.
Упозорења на кишу, грмљавину и високе температуре
За данас су укључени "жути" метеоаларм за кишу, грмљавину највећи део земље и високе температуре у источној Србији, док је “наранџасто” упозорење на снази за грмљавину само на југозападу.
Очекује се да падне више од 20 l/m² за 12 сати што може бити узрок:
изазивања поплава, и проузроковање штета у вези са поплавама
проблема у свим активностима пољопривредне производње
проблема у саобраћају
могуће појава одрона и клизишта
индиректни утицај на безбедност људи и животиња
Због локалне појаве грмљавина са или без падавина постоји:
ризик од удара грома
опасност за живот људи и животиња
проблеми у раду свих уређаја који користе електричну енергију
ризик од иницирања појаве ватре
проблеми у телекомуникацијама
могући проблеми у транспорту електричне енергије због удара грома
могућа је локална појава интензивних пљускова, бујица и јаких удара ветра са штетама на покретној и непокретној имовини
Због температура већих од 32 степена (у источном делу Србије) су:
неповољни временски услови за хроничне болеснике, лица под терапијом, медицинском контролом или метеоропате
повољни временски услови за појаву шумских и других пожара
У југозападној Србији се очекује локална појава грмљавине са градом. На снази је други степен упозорења јер постоји:
ризик од удара грома:
опасност по живот људи и животиња
проблеми у раду свих уређаја која користе електричну енергију
ризик од изазивања пожара
проблеми у телекомуникацијама
могуће веће штете на покретној и непокретној имовини и у пољопривреди, нарочито у комбинацији са јаким ветром и интензивним пљусковима
Пљускови и нестабилности и у недељу
У Србији ће сутра бити променлјиво облачно, свежије и нестабилно, повремено са кишом и локалним плјусковима са грмлјавином који ће локално условити и велику количину падавина за кратко време.
Ветар ће бити слаб слаб и умерен, средином дана и после подне појачан, западни и северозападни. Најнижа температура од 13 до 18 степени, а највиша од 23 до 28 степени.
Укључени су “жути” и “наранџасти” аларми због падавина и грмљавине.
