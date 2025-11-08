moderate rain
РХМЗ УПОЗОРАВА Србију чека облачан и кишовит викенд, од уторка сунце

08.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
БЕОГРАД: Сутра ће након магловитог јутра у појединим деловима Србије током дана бити умерено и потпуно облачно време, на југу и југозападу местимично са слабом кишом, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода. Дуваће слаб до умерен јужни ветар, на северу слаб северни.

Најнижа температура биће од 3 до 9 степени, а највиша дневна од 11 до 16. Током вечери и ноћи киша се очекује и у осталим пределима Србије, осим на северу Војводине где ће се задржати суво време.

У Београду је ујутру у нижим деловима града могућа краткотрајна магла. Током дана биће умерено и потпуно облачно уз слаб променљив ветар. Најнижа температура очекује се од 3 до 6 степени, а највиша дневна око 14. Током вечери и ноћи биће облачно време са кишом.

У  понедељак се очекује облачно време са кишом, осим на северу Војводине где ће се задржати суво време. Престанак падавина уследиће увече и током ноћи.

У уторак се очекује постепено разведравање, а од среде јутра ће бити хладна, понегде са слабим приземним мразем, док ће током дана бити суво са сунчаним периодима.

временске прогноза временске прилике временске непогоде РХМЗ
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
