РУСИНИ БИРАЛИ НОВО РУКОВОДСТВО Самочета нови председник Националног савета, Рац и Папуга поднели оставке
Национални савет Русинске националне мањине добио је ново руководство. На 49. седници, одржаној 4. септембра у Дому културе у Руском Крстуру уместо Јоакима Раца за председника је изабран Стеван Самочета, који је у претходном периоду обављао функцију заменика председника.
Изабран је са 12 гласова за, једним гласом против и једним уздржаним гласом. За Самочету су гласале чланице и чланови са четири од пет изборних листа (Русини заједно бр. 1, Русинска будућност бр. 3, За Русине – Жељко Ковач бр. 4, Матица русинска за Русине бр. 5), које су биле формиране на Изборима за НСРНМ 2022.
Пре избора Самочете, досадашњи председник Рац је поднео оставку „из људских и моралних разлога“. Како је истакао, старо руководство је радило беспрекорно, а током седнице је више пута нагласио да није било никаквих притисака. Рац је изразио наду да ће се Савет успешно консолидовати.
Самочета за Дневник каже да ће Национални савет у наредном периоду настојати да унапреди рад како би на адекватан начин одговорио на потребе русинске националне мањине.
- Веома је важно што је изабрано ново руководство, иако је неким члановима био циљ да се Национални савет русинске националне мањине угаси. Гашење Националног савета Русина никоме не би ишло у корист. Мандат овог сазива ће трајати само годину дана, али ће свим снагама радити у корист русинског народа. Веома је важно што ће Национални савет русинске националне мањине наставити са својим радом јер многе институције, удружења грађана, културно-уметничка и културно-просветна друштва зависе од финансирања Националног савета. Национални савет има само један задатак, да кроз отоврени дијалог и размену идеја, допринесе очувању и промоцији традиције и културе Русина. Русини су народ који има чиме да се поноси. И свако ко добронамерно жели да својим предлозима допринесе раду Савета и очувању наше националног идентитета, добродошао је да то учини - рекао је Самочета и најавио избор осталих чланова Савета до краја септембра.
Седници је присуствовао и председник Матице русинске проф др. Михајло Фејса, који истиче да ће кључни задатак бити исправљање погрешне политике претходног руководства Савета, које је Русине покушавало да претвори у Украјинце.
- У књизи Поруке успаваном народу (2025) Михајло Катона основни проблем са којим су се суочавали сви досадашњи сазиви НСРНМ види у следећем: „Једна од најважнијих улога председника националних савета русинске националне мањине у Војводини, од њиховог оснивања до данас, је да вуку Русине за нос. У томе се посебно истакао Рафаил Русковски, који је имао амбицију донети одлуку о признавану Украјине за матичну државу Русина, иако дотична не признаје ни хиљаде својих Русина. Есеј «Повлачење Русина за нос»је први пут објављен пре 14 месеци (12. 6. 2024). Својим претходницима се придружио и председник досадашњег сазива Јоаким Рац (Листа 1) Рац са својим партнерима Жељком Ковачем (Листа 4), кога је предложио за председника Извршног одбора, иако је то био преко једне деценије, и Оленом Папугом (Листа 2), коју је предложио за председницу Одбора за образовање. Нико од њих се није залагао за Нову националну стратегију Русина, иако је Стара истекла 2020. године. За Нову Националну стратегију се доследно залагала само Матица русинска. Због тога њене пријаве на конкурсе нису пролазиле. Није било подршке ни за Националну галерију, ни за Радио Руски Крстур, ни за Матичине манифестације. Новчано се то одржавало идентичном годишњом дотацијом Матици русинској и Савезу Русина који Русине не признаје за народ, него за субетнос украјинског народа, а њихов језик не признаје за језик, него за дијалекат украјинског језика. А приликом подлегао је украјинским професорима и академицима - истиче Фејса.
Престанак са украјинизацијом, израда нове национале стратегије и борба за превазилажење разлика и уједињење Русина, кључни задаци у наредном периоду, каже за Дневник проф др. Михајло Фејса, председник Матице русинске
Он истиче да Олена Папуга иако је била председница Одбора за службену употребу језика и писма није реаговала кад је Одсек за русинистику проглашаван за „украјинску катедру“, нити због украјинизације курикулума и силабуса Одсека за русинистику, нити се залагала за укључивање значајних публикација Матице русинске у наставни процес (Речник компјутерске терминологије, Правопис русинског језика са правописним речником, Енглеско-русински речник, Мала историја Русина и Русински језик и ИСО-код). Уверен сам да ћемо све проблеме који су настали услед лошег рада, и лошег односа старог руководства Националног савета русинске националне мањине према Русинима, превазићи у наредном периоду, и да ће интерес Русинског народа бити главни задатак Савета и свих тела - рекао је Фејса.
На седници су констатоване оставке чланова Одбора за образовање, Одбора за културу, Одбора за информисање и Одбора за службено коришћење језика и писма, као и чланова Радног тела за младе.
- Четврти септембар биће забележен у историји НСРНМ као датум почетка суштинских промена за добробит русинске националне заједнице. Матица русинска је схватила да без замењивања људи који деценијама одлучују тешко може доћи по неопходних промена. Матица русинска је покренула и Едицију Демистификација, а ради се на Новој националној стратегији Русина – закључује Фејса.
Е. Д.