СА „КОРЕЈСКО–СРПСКОГ ФОРУМА ЗА СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ ЕНЕРГЕТИКЕ“ ЕПС активно ради на пројектима зелене енергије
„Електропривреда Србије“ као носилац енергетског и привредног развоја континуирано ради на обезбеђењу енергетске стабилности и новим пројектима обновљивих извора, диверсификацији извора и енергетској ефикасности, како би остварили циљ да 45 одсто производње до 2030. године буде из обновљивих извора енергије - рекао је Александар Латиновић, шеф службе за системске услуге у ЕПС.
На “Корејско–српском форуму за стратешки развој енергетике“ који је данас одржан у Београду у организацији Министарства рударства и енергетике и Корејске агенције за промоцију трговине и инвестиција, Латиновић је говорећи о новим производним капацитетима нагласио да ЕПС развија стратешке пројекте и препознаје нове потенцијале.
- У пробном раду већ месец дана је соларна електрана “Петка” снаге 10 МW, док изградња првог ЕПС ветропарка улази у сам финиш, јер је почело тестирање прикључног разводног постројења. Само из Костолца ове године ћемо укупно имати нових 76 МW зелене енергије. Стратешки пројекат ЕПС остаје реверзибилна хидроелектрана „Бистрица“, која ће бити главни фактор сигурности, као електрана која ће повећати балансну резерву у систему, а паралелно капацитет овог будућег складишта енергије приближно је једнако збиру свих батеријских складишта електричне енергије која су сада у раду Европи. У исто време развија се и велики пројекат 1GW соларних електрана - поручио је Латиновић.
Он је подсетио и да ЕПС у исто време ради на ОИЕ пројектима на затвореним депонијама пепела постојећих термоелектрана, јаловиштима затворених површинских копова у Колубари и Костолцу, крововима сопствених објеката.
Област водоника је нови правац, а како је објаснио Латиновић то је млада технологија која може да се користи у енергетици. - Радимо анализу исплативости водоника у ЕПС, и то не само као замене за мазут већ и као енергента који бисмо могли да производимо у нашим електранама. Енергетска независност за нас нема цену – закључио је Латиновић.