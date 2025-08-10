САЊАШ О БАЛЕТСКОЈ КАРИЈЕРИ? Велика аудиција у Београду отвара врата младим талентима
Последња аудиција за упис у школску 2025/26, Балетске школе Националне фондације за игру одржаће се у среду, 3. септембра од 19 часова.
Аудиција се организује за пријем у припремна одељења и први разред балетске школе, односно за децу узраста од 4 од 9 година, без или са балетским искуством, као и за упис у старије класе, узраста од 10 до 18 година.
Национална фондација за уметничку игру је основана 2009. године у Београду решењем Министарства културе Републике Србије, са циљем унапређења процеса едукације и продукције у области уметничке игре у Србији. У сарадњи са престижним балетским школама и институцијама из света, у Београду је 2011. године почела са радом Балетска школа, која је 2017. године добила акредитацију Министарства просвете Републике Србије.
Као прва акредитована интернационална осмогодишња балетска школа у Србији, Балетска школа Националне фондације за уметничку игру своју наставу конципира у складу са званичним италијанским образовним планом и програмом.
Током наредне школске године са ученицима ће радити врхунски педагози са Кубе, из Бразила, Русије, Италије и Израела, уз бројне гостујуће уметнике и педагоге. Током године, Балетска школа учествује на неколико такмичења у иностранству, а њени полазници чине део пројеката Караван игре под покровитељством швајцарске Фондације Арт Ментор, стичући искуства са кореографима међународне репутације и на сценама широм Србије.
Информације и пријаве на: [email protected] или 0603500501.