ШКОЛАРАЦИ СЕ СПРЕМАЈУ ЗА НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ Неко купује преко школе на рате, а ЕВО КО ИМА ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ
До почетка нове школске године остале су две недеље и поред осталих ставки припрема, за школарце и њихове родитеље једна од најважнијих је набавка уџбеника.
Као и претходних година куповина комплета школских књига представља велики издатак за просечни кућни буџет. С обзиром да се цене појединачног уџбеника, а зависно од издавача, разреда за који су, па да ли су за основну или средњу школу, крећу од 500 до1.500, чак и 2.000 динара, цене комплети достижу и до више од 20.000 динара. Родитељима је зато велика помоћ када уџбенике добију бесплатно од градске управе, као што је то годинама пракса у неким градовима у Србији. Они који нису у тој групи, уџбенике купују преко школе и плаћају их на рате, приметно је све мање у књижарама, или траже половне или иду на варијанту замене.
Многе земље у окружењу обезбеђују бесплатне уџбенике за ученике основних школа, док је код нас то спорадично и на нивоу целе држве још није у изгледу.
Рецимо, претпрошле године у склопу испуњења предизборних обећања власти, бесплатне књиге добили су београдски основци и средњошколци, док је прошле године дошло до измене, па су деца или њихови родитељи, уместо књига добили неку врсту ваучера односно новчану помоћи за куповину уџбеника износ од 20.000 динара. Ова пракса се наставила и ове године.
Осим школараца у Београду, бесплатне књиге прошле године добијали су и ученици из Сурдулице, а једини услов за бесплатне уџбенике био је да све књиге на крају школске године буду враћене у школску библиотеку.
Још увек није потврђено, али оваква пракса ће се вероватно задржати и ове школске године. Општина Мајданпек је за предстојећеу школску годину својим ђацима обезбедила бесплатне уџбенике.
У другим градовима, као што су рецимо Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Зрењанин, Шабац, на бесплатне уџбенике прошле године могли су да рачунају само ђаци прваци. Међутим, ситуација би ове школске године требало значајно да се промени.
Како је најавио градоначелник Ниша Драгослав Павловић, школске године (2025/26) из републичког буџета ђацима основних школа у Нишу биће купљени уџбеници. Ту најаву, иначе, дао је раније председник Србије Александар Вучић, 10 дана пре великог студентског протеста у Нишу.
Поједине локалне самоуправе као што су Власотинце и Прибој, претходних година имале су праксу да породицама ђака првака дају новчану помоћ у виду поклон честитке.У Крушевцу су такв поклон у вредности од 10.000 динара добили и старији основци док су средњошколци пред повратак у клупе даровани са 4.000 динара. Очекује се да ће се оваква пракса наставити и за школску 2025/2026. Тако ће Општина Пријепоље субвенционисти и ове године куповину књига за ђаке прваке са по 10.000 динара. Такође је и министарка за бригу о породици и демографију Милица Ђурђевић Стаменковски најавила бесплатне уџбенике за децу од првог до четрвртог разреда и у Општини Ивањица.
Иначе, родитељи ђака широм Србије помоћ у припремању детета за школовање добијају од локалне самоуправе,. Међутим ни ту нама правила, па тако ове године Општина Ковачица додељује и ранчеве за ђаке прваке.
Поред незаобилазних уџбеника, углавном родитељи треба да обезбеде и ранчеве или школске торбе (од 1.500 па до 4.500 дианара), перетоницу (већ од 500 динара), неки други прибор, спортску опрему... а о гардероби да се и не говори.
Када је реч о бесплатним уџбеницима за одређене категорије ђака основних школа, Министарство просвете крајем јуна послало је допис директорима школа и тада је почела пријаве за бесплатне уџбенике.
Подсећамо, право на бесплатне уџбенике имају: ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи); ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП3;ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници; ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);ученици из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе.
Ако сва или више деце похађа јавну основну школу, бесплатне уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, изузев ако се родитељ определи да бесплатне уџбенике добије дете/ деца, која су касније почела да стичу основно образовање и васпитање, о чему о писаном облику обавештавају школу.
Овим су обухваћени и ученици из породица у којима само један родитељ врши родитељско право због тога што је други родитељ преминуо или је непознат; ученици који болују од ретке болести; ученици који остварују право на туђу негу и помоћ;ученици првог и другог разреда јавне основне школе са делимичним или трајним оштећењем слуха, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику. Право на бесплатне уџбенике имају наведене категорије ученика уз обавезну пријаву школи. Приликом пријаве потребно је доставити тражену документацију.