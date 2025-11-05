СЛАВИМО СВЕТОГ АПОСТОЛА ЈАКОВА Пазите шта данас изговарате СУТРА ВАС МОЖЕ СТИЋИ КАЗНА
Данас православни верници славе Светог апостола Јакова, првог епископа Јерусалимског, свеца познатог по својој праведности и смирењу.
Верује се да ко данас прекрши обичај, навлачи несрећу у кућу, док онај који га испоштује, добија Божји благослов.
Ко је био Свети Јаков: брат Господњи и стуб вере
Свети Јаков, син праведног Јосифа, хранитеља Пресвете Богородице, био је међу првима који су ширили Христову веру. Народ га је звао Јаков Праведни, јер је живео скромно и увек бранио сиромашне.
Учио је да понизност вреди више од богатства, а да гордост води у пропаст.
“Богаташи се наслађују на земљи, али њихова ће невоља доћи”, говорио је Свети Јаков, упозоравајући да „сваки цвет травни увене кад га сунце спржи“.
Вапај радника који допире до Бога
Свети Јаков је оштро осуђивао оне који не плаћају раднике и зарађују на туђем зноју:
“Вапаји жетелаца дођоше до ушију Господа Саваота.”
Поручивао је да ће неправда бити кажњена, а да су “сиромаси овога света богати вером и наследници Царства небеског”.
Мучеништво и опроштај на крају живота
Пред Пасху, јеврејске старешине су га натерале да се попне на храм и говори против Христа. Уместо тога, он је пред свима исповедио веру у Сина Божјег.
Због тога су га збацили с крова, али је и рањен клекнуо и помолио се за своје мучитеље:
“Господе, опрости им, јер не знају шта чине.”
Умро је у 63. години и заувек остао симбол праштања и чисте вере.
Народни обичаји и веровања за 5. новембар
На данашњи дан верује се да не треба псовати, оговарати нити се свађати, јер све изговорене речи носе снажну енергију.
Такође, треба опростити злим језицима и затражити мир у срцу. Ко данас опрашта - верује се да га очекује благостање током целе године.
