ПОВРАТАК У КАСАРНЕ! После 15 година војни рок се обнавља у Србији ЕВО шта чека младе регруте током кратког курса од 75 дана
Војска Србије тренутно је ангажована на унутрашњим задацима по питању припреме и уређења амбијента за служење војног рока који би требало да траје 75 дана
Прва генерација војника служиће редовни војни рок у јануару или марту 2026. године. За ту намену уређено је 120 просторија, које ће на годишњем нивоу примити 20 хиљада полазника. А пре повратка војске у касарне, потребно је да скупштина усвоји закон о поновном служењу војног рока.
Војни рок у Србији укинут је у јануару 2011. године. После скоро деценију и по враћа се на велика врата и овога пута ће регрути служити војни рок у трајању од 75 дана. О томе како ће изгледати и шта ће научити за тај временски период, објаснио је стручњак за безбедност, Ратомир Антоновић:
- Војни рок је замишљен као једна основна војна обука кроз коју ће наши млади суграђани проћи са неким основним, минималним знањем које могу да добију за тако једно кратко време. Најпре руковање оружјем, потом поступање у неким ванредним ситуацијама и околностима у случају евентуалног напада на земљу. Ради се о једном кратком року од 75 дана који није довољно дугачак да би заиста ти млади људи могли да прођу кроз неку обсежнију обуку, али неко основно знање из ове области ће добити - каже Антоновић и додаје:
- Први месец основног курса подразумева основну употребу оружја, рад на њиховом оспособљавању, пружање прве помоћи у неким ванредним ситуацијама, док је други месец предвиђен за симулацију неког ванредног стања или неке ванредне ситуације. Два месеца је заиста превише кратак рок да би могли да говоримо о некаквом заиста оспособљавању. То је можда неко иницијално знање које треба да има један сваки мушкарац или жена, девојка. Ово се односи на регруте који сада имају од 19 до 27 година и старије генерације такође. Препоручено је да они који раде већ у неким приватним фирмама, замрзну то радно место, ко је је узео неки кредит такође да га замрзне. тиме ће људи који буду служили војску да имају неку сигурност.
За ових 15 година, доста касарни је разрушено, неке су продате, односно земљишта на којима се налазе су продате, Антонић објашњава да ли је војска сада у могућности да обнови све те објекте и да прими нове регруте:
- Ради се тренутно на обнављању тих капацитета. Било је много касарни које су биле и у веома лошем стању, тако да је једино решење било њихово рушење. Објекти који су продати биће замењени другим објектима који ће бити такође подесни да се у њима обавља та основна обука. С тим што можемо увек да рачунамо и на изнајмљивање одређених објеката, бар за прво време док се та инфраструктура не обнови.