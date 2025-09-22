clear sky
24°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОВРАТАК У КАСАРНЕ! После 15 година војни рок се обнавља у Србији ЕВО шта чека младе регруте током кратког курса од 75 дана

22.09.2025. 19:19 19:30
Пише:
Дневник
Извор:
Kurir.rs
Коментари (0)
da
Фото: TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE

Војска Србије тренутно је ангажована на унутрашњим задацима по питању припреме и уређења амбијента за служење војног рока који би требало да траје 75 дана

Прва генерација војника служиће редовни војни рок у јануару или марту 2026. године. За ту намену уређено је 120 просторија, које ће на годишњем нивоу примити 20 хиљада полазника. А пре повратка војске у касарне, потребно је да скупштина усвоји закон о поновном служењу војног рока.

Војни рок у Србији укинут је у јануару 2011. године. После скоро деценију и по враћа се на велика врата и овога пута ће регрути служити војни рок у трајању од 75 дана. О томе како ће изгледати и шта ће научити за тај временски период, објаснио је стручњак за безбедност, Ратомир Антоновић:

- Војни рок је замишљен као једна основна војна обука кроз коју ће наши млади суграђани проћи са неким основним, минималним знањем које могу да добију за тако једно кратко време. Најпре руковање оружјем, потом поступање у неким ванредним ситуацијама и околностима у случају евентуалног напада на земљу. Ради се о једном кратком року од 75 дана који није довољно дугачак да би заиста ти млади људи могли да прођу кроз неку обсежнију обуку, али неко основно знање из ове области ће добити - каже Антоновић и додаје:

- Први месец основног курса подразумева основну употребу оружја, рад на њиховом оспособљавању, пружање прве помоћи у неким ванредним ситуацијама, док је други месец предвиђен за  симулацију неког ванредног стања или неке ванредне ситуације. Два месеца је заиста превише кратак рок да би могли да говоримо о некаквом заиста оспособљавању. То је можда неко иницијално знање које треба да има један сваки мушкарац или жена, девојка. Ово се односи на регруте који сада имају од 19 до 27 година и старије генерације такође. Препоручено је да они који раде већ у неким приватним фирмама, замрзну то радно место, ко је је узео неки кредит такође да га замрзне. тиме ће људи који буду служили војску да имају неку сигурност.

За ових 15 година, доста касарни је разрушено, неке су продате, односно земљишта на којима се налазе су продате,  Антонић објашњава да ли је војска сада у могућности да обнови све те објекте и да прими нове регруте:

- Ради се тренутно на обнављању тих капацитета. Било је много касарни које су биле и у веома лошем стању, тако да је једино решење било њихово рушење. Објекти који су продати биће замењени другим објектима који ће бити такође подесни да се у њима обавља та основна обука. С тим што можемо увек да рачунамо и на изнајмљивање одређених објеката, бар за прво време док се та инфраструктура не обнови.

Курир

војска рс војни рок Војска Србије
Извор:
Kurir.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Ево када се може очекивати ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА КОЈА ЋЕ СЛУЖИТИ ВОЈНИ РОК Министар Гашић открио детаље: Војска Србије већ уредила више од 120 просторија
војска

Ево када се може очекивати ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА КОЈА ЋЕ СЛУЖИТИ ВОЈНИ РОК Министар Гашић открио детаље: Војска Србије већ уредила више од 120 просторија

18.09.2025. 22:44 22:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЧЕКА СЕ ЗЕЛЕНО СВЕТЛО Обавезни војни рок у Србији најављен од септембра, ово су последње информације

ЧЕКА СЕ ЗЕЛЕНО СВЕТЛО Обавезни војни рок у Србији најављен од септембра, ово су последње информације

10.08.2025. 15:32 15:34
Волим
0
Коментар
3
Сачувај