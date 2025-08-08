СЛУЧАЈ "БИОСЕНС" Директор Црнојевић "зажмурио" на улогу Покрајине у оснивању института, МЕДИЈИ ОТВОРИЛИ ПАНДОРИНУ КУТИЈУ ПРОНЕВЕРЕ МИЛИОНА
Седница Управног одбора института "Биосенс" и протести који су одржани испред објекта, привукли су пажњу јавности и изнели на видело бројне детаље интерних сукоба, изречених неистина и прекорачења надлежности.
Према писању медија директор ове институције Владимир Црнојевић, окарактерисао је именовање нових чланова Управног одбора као "покушај рушења института". Током свог обраћања на седници потрудио се да умањи значај и улогу Покрајинске владе и државе у оснивању "Биосенса", наводи портал "НС Уживо".
Видео са седнице Управног одбора погледајте ОВДЕ.
Контрадикторно ставу директора о променама унутра Управног одбора, у Службеном листу АП Војводине наведени су јасни разлози именовања нових чланова:
Председник Управног одбора проф. др Немања Тасић, ванредни професор Факултета техничких наука, и чланица одбора и представница оснивача проф. др Драгана Згоњанин Босић, научна сарадница на Медицинском факултету, разрешени су својих дужности на лични захтев.
На чело Управног одбора постављена је научна саветница у Институту за ратарство и повртарство, др Сања Васиљевић, док је уместо Драгане Згоњанин Босић, на место члана Управног одбора постављена ванредна професорка на Грађевинском факултету у Суботици др Мартина Војнић Пурчар. Како је наведено, њихово обављање ових функција престаје са истеком мандата Управног одбора.
Институт основан одлуком покрајинског парламента
Истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема "Биосенс" основан је одлуком Скупштине АП Војводине.
Институт је настао на основу постојеће организационе јединице Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, док права и обавезе оснивача врши Покрајинска влада.
Како је наведено у статуту института, директор за свој рад и пословне резултате одговара Управном одбору и Оснивачу, а у складу са Законом. У прилог томе говори и организациона шема, односно хијерархија унутар института, према којој је, логично, Управни одбор крајња инстанца, испод њега следи директор који се ослања на свог помоћника и рад Научног већа.
Према писању медија, држава је у "Биосенс" до данас директно уложила више од 20 милиона евра, због чега је сваки покушај маргинализације улоге државних апарата у оснивању и финансирању института потпуно бесмислен.
Добро обавештен извор ангажован у институту рекао је за "НС Уживо" да постоји реална сумња да је у раду "Биосенса" дошло проневере огромне суме новца. Овај медији наводи да је њихов саговорник скренуо пажњу на бројне милионске појекте, те на сумњу да је отуђено чак 15 милиона евра, што наводно није могло да прође непримећено од стране директора института.