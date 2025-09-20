ЗАВРШЕНА ВОЈНА ПАРАДА "СНАГА ЈЕДИНСТВА"
(ВИДЕО) (ФОТО) СНАГА ЈЕДИНСТВА Војска Србије на паради показала да њена моћ гарантује мир: учествовало 10.000 војника, 600 возила и 70 летелица, небо, копно и река под српском заставом
У Београду је падобронским скоком завршена Војна парада "Снага јединства", која је имала 10 000 учесника, а на њој је било приказано око 2.500 средстава наоружања и војне опреме, више од 600 возила, 70 ваздухоплова и 20 пловних објеката.
Парада је одржана поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, почела је у 11 часова испред Палате Србија.
Посетиоци параде, на којој су присуствовали највиших државних званичника, видели су дефиле ешелона јединица свих родова и служби у Војсци Србије, кадета Војне академије, јединица на возилима и пловних објеката Речне флотиле.
Програм параде обухватио је и приказ дела способности Одреда војне полиције специјалне намене "Кобре", егзерцир припадника Гарде, као и падобрански скок припадника 63. падобранске бригаде.
У оквиру велике војне параде "Снага јединства" одржан је дефиле ешелона јединица свих родова и служби Војске Србије.
Председник Србије Александара Вучић је дао знак за почетак дефилеа, а на челу је био заменик начелника генералштаба Војске Србије генерал-потпуковник Тиосав Јанковић.
Уследио је ешелон јединица Војске Србије, на челу са командантом ешелона, пуковником Грујицом Вуковићем, командантом 4. бригаде Копнене војске.
На челу заставног вода налазио се капетан прве класе Небојша Антић, а заставу Републике Србије носио је потпоручник Богдан Малетин.
У оквиру ешелона јединица продефиловали су подешелони - подешелон ратних застава, које су носили кадети Војне академије, подешелони Гарде, 72. бригаде за специјалне операције, 63. падобранске бригаде, Одреда Војне полиције специјалне намене Кобре, јединица Копнене војске, (укључујући четири бригаде и мешовите артиљеријске бригаде).
Продефиловали су и подешелони Речне флотиле, Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране (250. ракетне бригаде за ПВД, 204. ваздухопловне бригаде, 126. бригаде ВОЈИН), Команде за обуку, Бригаде везе, 608. логистичке базе, Војне академије (кадети 147, 148. и 149. класе) и подешелон војних ветерана.
Парада је иначе почела почасном артиљеријском паљбом припадника Гарде из шест оруђа са десет плотуна и изношењем заставе Србије дугачке 300 метара и тешке 300 килограма, коју су носили кадети Војне академије и ученици Војне гиманзије и Војне стручне средње школе.
На самом почетку, Репрезентативни окрестар Гарде је одсвирао химну Србије, а у току самог дефилеа извео је више композиција.
У налету ешелона ваздухопловних јединица учествовали су сви типови ваздухоплова попут МиГ-29, "орао", Ц-295 ЦАСА, Ми-35М и Х-145.
Међу бројним средствима наоружања и војне опреме приказани су и ракетни системи за противваздухопловна дејства "ФК-3" i HQ-17, савремени радари ГМ400, борбена оклопна возила "Милош", "МРАП", "Лазар 3", "хамер" и БОВ ОТ, модернизовани тенкови М-84 АС1/2/3, модернизована борбена оклопна возила пешадије М80 АБ1/2, самоходне топ-хаубице 155 mm НОРА, као и модернизовани противавионски системи ПАСАРС, беспилотне летелице, извиђачки и борбени дронови.
Када је ешелон јединица у питању, он се састоји од подешелона ратних застава, Гарде, 72. бригаде за специјалне операције, 63. падобранске бригаде, Одреда Војне полиције специјалне намене Кобре, јединица Копнене војске, Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Команде за обуку, Бригаде везе, 608. логистичке базе, Војне академије и војних ветерана.
Ешелон јединица на возилима састављен је од најсавременијих средстава којима је опремљена Војска Србије, као и од средстава која су у завршној фази развоја.
Он се састоји из подешелона специјалних јединица, извиђачких јединица, пешадијских јединица, противоклопних јединица, јединица војне полиције, јединица телекомуникација, јединица ВОЈИН, артиљеријско-ракетних јединица за ПВД, јединица за електронска дејства, подешелона беспосадних система, артиљеријских јединица, оклопних јединица, као и подешелона средстава ратне технике из развоја.
Ешелон ваздухопловних јединица чине средства РВиПВО Војске Србије и састоји се од подешелона ловачке, ловачко бомбардерске, школске и транспортне авијације, авиона за аеро-фото снимање и подешелона хеликоптерских јединица.
Посебан ешелон чиниле су пловне јединице Речне флотиле Војске Србије.