clear sky
28°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СНАЖНИ ЦИКЛОН ДОНЕО И ОВУ ПОЈАВУ Прешла је 2.000 километара, дошла и до Београда, примећује се нарочито на аутомобилима

12.09.2025. 15:51 15:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Коментари (0)
sat24.com
Фото: sat24.com

Претходних дана наше подручје било је под утицајем снажног циклона са Медитерана и Јадрана. Србија се налазила у предњем делу циклона и у систему врло снажних јужних струјања.

Услед овакве синоптичке ситуације, велике количине пустињског песка из Сахаре стигле су вишим слојвима атмосфере преко Медитерана до нашег подручја, па је атмосфера била замућена.

Како је било кише и пљускова, падавине су садржале честице песка, па су оне биле прљаве и обојене.

Ова појава највише је сада по престанку падавина видљива на возилима, али и не вегатицији.

Данас је у Србији суво, уз северозападно струјање, а сутра ће се поново успоставити јужно струјање, па ће током викенда нове коиличине песка поново стићи до Србије из Сахаре и са севера Африке.

Youtube prinstcrin/NOVA S
Фото: Youtube prinstcrin/NOVA S

Како се у недељу очекују нове пролазне падавине, киша би поново била прљава.

Потом би се поново успоставило северозападно висинско струјање, што би прочистило атмосферу од честица песка и прашине.

Од понедељка би уследила и стабилизација времена.

Telegraf.rs

прљава киша Циклон циклон над србијом
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај