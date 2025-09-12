СНАЖНИ ЦИКЛОН ДОНЕО И ОВУ ПОЈАВУ Прешла је 2.000 километара, дошла и до Београда, примећује се нарочито на аутомобилима
Претходних дана наше подручје било је под утицајем снажног циклона са Медитерана и Јадрана. Србија се налазила у предњем делу циклона и у систему врло снажних јужних струјања.
Услед овакве синоптичке ситуације, велике количине пустињског песка из Сахаре стигле су вишим слојвима атмосфере преко Медитерана до нашег подручја, па је атмосфера била замућена.
Како је било кише и пљускова, падавине су садржале честице песка, па су оне биле прљаве и обојене.
Ова појава највише је сада по престанку падавина видљива на возилима, али и не вегатицији.
Данас је у Србији суво, уз северозападно струјање, а сутра ће се поново успоставити јужно струјање, па ће током викенда нове коиличине песка поново стићи до Србије из Сахаре и са севера Африке.
Како се у недељу очекују нове пролазне падавине, киша би поново била прљава.
Потом би се поново успоставило северозападно висинско струјање, што би прочистило атмосферу од честица песка и прашине.
Од понедељка би уследила и стабилизација времена.
Telegraf.rs