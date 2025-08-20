СПЦ И ВЕРНИЦИ СЛАВЕ СВЕТОГ ДОМЕТИЈА Мученик који је зидове пећине претворио у светионик вере и МОЛИТВОМ ИСЦЕЉИВАО БОЛЕСНЕ
Православна црква данас, 20. августа, обележава успомену на Светог преподобномученика Дометија, човека који је цео свој живот посветио Христу и завршио га као мученик.
Од Персијанца до монаха
Дометије је рођен у Персији у време цара Константина, као незнаобозац. Међутим, још као младић упознао се са хришћанском вером и толико је заволео да је оставио све земаљско – крстио се и замонашио у једном манастиру близу града Нисисвије.
Неко време је живео у братству, а затим отишао у осаму код старца архимантрита Нурвела, који је, како предање каже, пуних 60 година живео без иједног залогаја варене хране. Нурвел је заредио Дометија за ђакона, а желео је да га рукоположи и у свештенички чин, али је млади монах то одбио и повукао се још дубље у пустињу.
Живот у пећини и чуда
Дометије се настанио у једној пећини и посветио живот посту, молитви и богомислију. Толико је узнапредовао у духовном животу да је, према предању, могао да исцељује болеснике. Људи су долазили код њега по утеху и помоћ, а он их је лечио снагом вере и молитве.
Мученичка смрт
Када је на власт дошао цар Јулијан Одступник, који је хришћане прогонио, чуо је и за Дометија. Послао је војнике који су њега и двојицу његових ученика зазидали живе у пећини. Тако је Дометије скончао 363. године, али је његов лик остао урезан у сећању цркве као светионик вере, истрајности и смирења.
Порука данашњег празника
Свети Дометије нас подсећа да је пост много више од одрицања од хране. Он је животна дисциплина, начин да душа победи тело и да се човек приближи Богу. Његова смиреност и одлучност показују да вера може да осветли и најдубљу таму – па чак и зидове пећине.