СПРЕМИО СЕ ЗА КОНТРОЛУ У ДО СУЗА НАСМЕЈАО ЉУДЕ НА ГРАНИЦИ Србин на улазу у Хрватску урадио нешто о чему бруји регион
Док већина путника последњих дана с нервозом пролази кроз дуге редове и компликоване процедуре због увођења новог EES система (Entry/Exit System) на границама Европске уније, један је држављанин Србије успео да унесе дозу смеха и добре воље у тмурну атмосферу, и то тачно тамо где се нико није надао.
Мушкарац је, како преноси „Блиц“, недавно прелазио гранични прелаз Бајаково, где је покушао да одради обавезну регистрацију у EES систем. Међутим, начин на који је схватио цео поступак постао је прави хит међу присутнима.
Према речима очевидаца, чим је дошао на ред и стао пред камеру, мушкарац је кренуо у припреме за „фоткање“. Скинуо је наочаре, затим почео да чешља косу и поправља фризуру, а затим се наместио пред камером као да позира за Инстаграм или професионално снимање.
Његова је „припрема“ изазвала смех и лагану збрку, јер је цела колона због њега чекала неколико минута дуже. Ипак, нико се није љутио, сцена је била толико духовита да су се и службеници и путници почели смејати. Када су му цариници објаснили да камера не снима фотографију, већ скенира лице ради биометријских података, мушкарац се само насмејао и добацио: „Па нека изгледа добро кад уђе у систем!“
Његов коментар изазвао је нови талас смеха међу присутнима. Један од службеника који је био на суседној контролној тачки потврдио је за медије да је сцена насмејала све који су је видели: „Колеге и ја били смо на следећој контролној тачки и све смо јасно видели, падали смо од смеха.“
И док су многи путници последњих дана фрустрирани новим правилима и споријим преласцима граница, овај симпатични инцидент показао је да хумор и даље може да разбије нервозу приликом чекања на границама због новог система.
Подсетимо, недавно је на снагу ступио нови европски систем уласка и изласка (EES) у земље Европске уније. Једна од великих промена је што се новим системом жигови у пасошима замењују отисцима прстију и биометријом лица, захваљујући читачима постављеним у ваздушним и морским лукама те железничким станицама широм Европе.
Сви уласци и изласци грађана држава које нису чланице ЕУ, а који на територији Уније остају 90 дана од било којих 180 дана, морају бити регистровани како би власти могле да откривају прекорачења и аутоматски одбију уласке.