СПРЕМИТЕ СЕ ЗА ВРЕЛИ ТАЛАС! Тропска олуја са Атлантика шаље СРБИЈИ најтоплији август ЕВО какве температуре нас чекају!

08.08.2025. 16:41
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Фото: freepik, ilustracija

Србију је захватио нови топлотни талас. Овог послеподнева температуре на југоистоку Србије и у јужном делу Великог Поморавља достижу 37 степени, у Београду је 32 °Ц.

Још врелије је на југозападу Европе, уз температуре изнад 40 степени.

У овом часу над северним делом Атлантика налази се веома снажна тропска олуја. Она ће се током викенда премештати на безбедној удаљености северније од Азорских острва и далеко је од сваког копна. Удари ветра су и до 150 км/х, таласи висине и до 10 метара, а условљава и више од 100 литара кише по квадратном метру.

Ова тропска олуја настала је на средини северног дела Северног Атлантика и запутила се на запад, пут отвореног Атлантика. Због севернијег положаја, олуја неће прерасти у ураган, али ће се наредних дана премештати ка европском копну и као снажан вантропски циклон обрушиће се на западну обалу Европе.

Овај систем неће утицати на време у Европи и у Србији у виду падавина, али ће у свом предњем делу условити додатно јужно и југозападно врело струјање са севера Африке, па ће наредних дана бити још врелије.

Фото: freepik, ilustracija

Талас врућина простираће се преко целог Медитерана и јужне до западне Европе, али и делом до централних предела континента. Истовремено, циклони и облачни и падавински системи премештаће се преко севера континента од севера Атлантика преко Скандинавије до области Балтика.

Захваљујући снажном антициклони, који ће доминирати европским копном, облачни и падавински системи и свежија ваздушна маса са севера Атлантика неће моћи да продру унутар европског копна, па тако ни до Србије.

У Србији наредних 10 дана ведро и врело. Максимална температура за викенд биће и до 40 степени.

Најврелије биће у недељу и то на југоистоку Србије и у долини Велике Мораве, где се и очекује 40 степени.

Почетком следеће седмице очекује се благо освежење и појачан северозападни ветар. Ипак, остаће и даље тропски топло, уз температуре изнад 30 степени.

У другој половини следеће седмице биће поново врело, температура до 40 степени.

Према тренутним прогнозама актуелни топлотни талас задржао би се бар до 20. августа.

Иначе, врелина ће бити праћена и врло високим вредностима УВ индекса, па се у периоду од 10 до 16 часова не препоручује излагање сунцу дуже од десетак минута без адекватне заштите. Очекује се и опасност од топлотног удара, па све активности треба смањити на минимум.

С обзиром на врело и веома суво време, постојаће опасност и од шумских пожара и пожара на отвореном, због чега не треба палити ватру.

С обзиром да се наредних десет дана очекује веома изражен топлотни талас, треба редовно пратити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њиховим најавама и упозорењима.

