СПРЕМИТЕ СЕ ЗА ВРЕЛИ ТАЛАС! Тропска олуја са Атлантика шаље СРБИЈИ најтоплији август ЕВО какве температуре нас чекају!
Србију је захватио нови топлотни талас. Овог послеподнева температуре на југоистоку Србије и у јужном делу Великог Поморавља достижу 37 степени, у Београду је 32 °Ц.
Још врелије је на југозападу Европе, уз температуре изнад 40 степени.
У овом часу над северним делом Атлантика налази се веома снажна тропска олуја. Она ће се током викенда премештати на безбедној удаљености северније од Азорских острва и далеко је од сваког копна. Удари ветра су и до 150 км/х, таласи висине и до 10 метара, а условљава и више од 100 литара кише по квадратном метру.
Ова тропска олуја настала је на средини северног дела Северног Атлантика и запутила се на запад, пут отвореног Атлантика. Због севернијег положаја, олуја неће прерасти у ураган, али ће се наредних дана премештати ка европском копну и као снажан вантропски циклон обрушиће се на западну обалу Европе.
Овај систем неће утицати на време у Европи и у Србији у виду падавина, али ће у свом предњем делу условити додатно јужно и југозападно врело струјање са севера Африке, па ће наредних дана бити још врелије.
Талас врућина простираће се преко целог Медитерана и јужне до западне Европе, али и делом до централних предела континента. Истовремено, циклони и облачни и падавински системи премештаће се преко севера континента од севера Атлантика преко Скандинавије до области Балтика.
Захваљујући снажном антициклони, који ће доминирати европским копном, облачни и падавински системи и свежија ваздушна маса са севера Атлантика неће моћи да продру унутар европског копна, па тако ни до Србије.
У Србији наредних 10 дана ведро и врело. Максимална температура за викенд биће и до 40 степени.
Најврелије биће у недељу и то на југоистоку Србије и у долини Велике Мораве, где се и очекује 40 степени.
Почетком следеће седмице очекује се благо освежење и појачан северозападни ветар. Ипак, остаће и даље тропски топло, уз температуре изнад 30 степени.
У другој половини следеће седмице биће поново врело, температура до 40 степени.
Према тренутним прогнозама актуелни топлотни талас задржао би се бар до 20. августа.
Иначе, врелина ће бити праћена и врло високим вредностима УВ индекса, па се у периоду од 10 до 16 часова не препоручује излагање сунцу дуже од десетак минута без адекватне заштите. Очекује се и опасност од топлотног удара, па све активности треба смањити на минимум.
С обзиром на врело и веома суво време, постојаће опасност и од шумских пожара и пожара на отвореном, због чега не треба палити ватру.
С обзиром да се наредних десет дана очекује веома изражен топлотни талас, треба редовно пратити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њиховим најавама и упозорењима.