Спремите залихе! ОВАЈ ГРАД У СРБИЈИ ЋЕ БИТИ БЕЗ ВОДЕ ЦЕО ЈЕДАН ДАН Радови на санацији магистралног цевовода заврћу славине

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: Услед извођења радова на санацији магистралног цевовода код Манастира Јовање у Овчарско-кабларској клисури испорука воде са система „Рзав“ на територији Горњег Милановца биће у потпуном прекиду од 7 до 24 часа у уторак, 12. августа.

Подручја која ће имати воду у овом периоду, уз максимално рационално коришћење, су приградска и сеоска насеља која воду добијају из бањанског и брезанског система, потврђено је за РИНУ у надлежном комуналном предузећу.

На грађане се апелује да на време спреме залихе воде.
 

