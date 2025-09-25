overcast clouds
СТИЖЕ НАГЛО ЗАХЛАЂЕЊЕ Грмљавина, опасни удари ветра и ризик од штете КОШАВА ЋЕ НОСИТИ СВЕ ПРЕД СОБОМ

25.09.2025. 07:30 07:39
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
а
Фото: Pixabay.com

У већем делу Србије на снази је први степен упозорења због грмљавине са и без падавина и јаког ветра, истовремено је температура у паду.

За викенд се очекује да максимално буде око и мало испод 20 степени што је за око 12-13 степени мање у односу на тропске вредности почетком ове недеље. 

Пад температуре, јак ветар и падавине

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) најавио је захлађење и свежије време наредних дана, у суботу и недељу и почетком следеће седмице када ће највиша дневна температура бити од 16 до 20 степени, а у кошавском подручју од четвртка до неделје дуваће умерен и јак југоисточни ветар, на југу Баната и у доњем Подунавлју и са ударима олујне јачине. 

Временска прогноза за четвртак

Данас ће бити променљиво облачно и релативно топло, местимично са краткотрајном кишом, а у западним и брдско-планинским прелима понегде и локалним пљусковима са грмљавином. Ветар слаб до умерен источни и југоисточни, у кошавском подручју јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и олујни. Најнижа температура од 12 до 20 степени, а највиша од 23 до 27 степени.

"Жути" метеоаларм, који упозорава на потенцијално опасно време, због грмљавине је укључен за: 

  • Бачку

  • Срем

  • западну Србију

  • југоисточну Србију

  • југозападну Србију 

"Жуто" упозорење је на снази због јаког ветра за: 

  • Банат

  • Поморавље

РХМЗ упозорава на:

могуће штете на покретној и непокретној имовини, проблеми у транспорту и саобраћају (заношење аутомобила на путевима), штете на шумама, дрвећу у парковима и индивидуалном дрвећу (ломљење мањих и тањих грана), проблеме у грађевинарству - нарочиту у раду са крановима, индиректну опасност од повређивања људи и животиња, отежану већ тешку ситуацију (шумски и други пожари, еколошка катастрофа, ометање акција спашавања) 

Савети метеоролога су да редовно пратите званичне извештаје о стању на путевима и званичне извештаје о стању времена и о прогнози времена.

Када се прогнозира ветровито време, или је већ успостављен овакав вид времена, посебно се потрудите да запамтите правац и брзину ветра, нарочито брзину удара ветра.

Важно је запамтити географско подручје, или ближе одређење места, за које се издаје званично саопштење.

Проверите на саобраћајној мапи вашу руту и уочите правац пута и смер ветра.

Процените могућност бочних удара ветра.

Прилагодите брзину кретања условима на путу и будите веома опрезни. Изненадни бочни удари ветра могу да вас скрену са правца кретања, а могућност превртања је огромна.

Посебно је опасна кошавска ситуација.

- Кошава је југоисточни ветар са ударима ветра од најмање 11м/с, или 39,6 км/х. Кошава се јавља у Поморављу, Подунављу, Војводини (посебно у Банату) и Доњој Колубари, а максимални удари ветра могу бити од 120 км/х до 150 км/х. У осталим крајевима је слаба или се уопште не појављује. Када су у питању оквирне границе кошавске области, може се рећи да се кошава јавља на северу до Суботице, на југу до Ниша, а на западу до Шида - наводи се у метеоаларм саветима.

Временска прогноза за петак

У петак ће у Србији бити променљиво облачно са локалном појавом краткотрајне кише, а изоловано је могућ и пљусак са грмљавином углавном на југу и истоку. Ветар ће бити слаб и умерен, у кошавском подручју јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено олујни, јужни и југоисточни. Најнижа температура од 11 до 15 степени, а највиша од 19 до 23 степени. 

У кошавском подручју и даље ће дувати јак ветар са ударима већим од 17м/с.

Први степен упозорења на грмљавину укључен за:

  • источну Србију

  • југоисточну Србију

  • југозападну Србију

Због ове појаве су могући: 

  • ризик од удара грома

  • опасност за живот људи и животиња

  • проблеми у раду свих уређаја који користе електричну енергију

  • ризик од иницирања појаве ватре

  • проблеми у телекомуникацијама

  • могући проблеми у транспорту електричне енергије због удара грома

  • могућа је локална појава интезивних пљускова, бујица и јаких удара ветра са штетама на покретној и непокретној имовини

Временска прогноза за суботу

Првог дана викенда у Србији ће бити променљиво облачно местимично са краткотрајном кишом и то углавном у брдскопланинским и јужним пределима. Ветар ће бити слаб и умерен, у кошавском подручју јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено олујни, јужни и југоисточни. Најнижа температура ће бити од 11 до 17 степени, а највиша од 16 до 21 степен.

Временска прогноза за недељу

У недељу ће бити променљиво облачно, на југозападу, југу и југоистоку местимично са кишом или локалним пљусковима са грмљавином. Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено олујни, јужни и југоисточни. Најнижа температура од 9 до 12 степени, а највиша од 16 до 20 степени. 

"Жути" метеоаларм упозорава на јак ветар и локалну појаву грмљавине са или без падавина.

Сајт "Vreme&Radar" је најавио да ће у четвртак, петак и суботу бити променљиво облачно са сунчаним интервалима. Претежно суво, али ће понегде-повремено бити услова и за пролазну кишу или пљусак. У кошавском подручју почеће да дува умерен до јак југоисточни и источни ветар, који понегде може имати олујне ударе. 

- У четвртак мало свежије, али и даље релативно топло, док ће у петак и суботу доћи до осетнијег освежења – закључују метеоролози.

(k1info.rs)

