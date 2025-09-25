СТИЖЕ НАГЛО ЗАХЛАЂЕЊЕ Грмљавина, опасни удари ветра и ризик од штете КОШАВА ЋЕ НОСИТИ СВЕ ПРЕД СОБОМ
У већем делу Србије на снази је први степен упозорења због грмљавине са и без падавина и јаког ветра, истовремено је температура у паду.
За викенд се очекује да максимално буде око и мало испод 20 степени што је за око 12-13 степени мање у односу на тропске вредности почетком ове недеље.
Пад температуре, јак ветар и падавине
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) најавио је захлађење и свежије време наредних дана, у суботу и недељу и почетком следеће седмице када ће највиша дневна температура бити од 16 до 20 степени, а у кошавском подручју од четвртка до неделје дуваће умерен и јак југоисточни ветар, на југу Баната и у доњем Подунавлју и са ударима олујне јачине.
Временска прогноза за четвртак
Данас ће бити променљиво облачно и релативно топло, местимично са краткотрајном кишом, а у западним и брдско-планинским прелима понегде и локалним пљусковима са грмљавином. Ветар слаб до умерен источни и југоисточни, у кошавском подручју јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и олујни. Најнижа температура од 12 до 20 степени, а највиша од 23 до 27 степени.
"Жути" метеоаларм, који упозорава на потенцијално опасно време, због грмљавине је укључен за:
-
Бачку
-
Срем
-
западну Србију
-
југоисточну Србију
-
југозападну Србију
"Жуто" упозорење је на снази због јаког ветра за:
-
Банат
-
Поморавље
РХМЗ упозорава на:
могуће штете на покретној и непокретној имовини, проблеми у транспорту и саобраћају (заношење аутомобила на путевима), штете на шумама, дрвећу у парковима и индивидуалном дрвећу (ломљење мањих и тањих грана), проблеме у грађевинарству - нарочиту у раду са крановима, индиректну опасност од повређивања људи и животиња, отежану већ тешку ситуацију (шумски и други пожари, еколошка катастрофа, ометање акција спашавања)
Савети метеоролога су да редовно пратите званичне извештаје о стању на путевима и званичне извештаје о стању времена и о прогнози времена.
Када се прогнозира ветровито време, или је већ успостављен овакав вид времена, посебно се потрудите да запамтите правац и брзину ветра, нарочито брзину удара ветра.
Важно је запамтити географско подручје, или ближе одређење места, за које се издаје званично саопштење.
Проверите на саобраћајној мапи вашу руту и уочите правац пута и смер ветра.
Процените могућност бочних удара ветра.
Прилагодите брзину кретања условима на путу и будите веома опрезни. Изненадни бочни удари ветра могу да вас скрену са правца кретања, а могућност превртања је огромна.
Посебно је опасна кошавска ситуација.
- Кошава је југоисточни ветар са ударима ветра од најмање 11м/с, или 39,6 км/х. Кошава се јавља у Поморављу, Подунављу, Војводини (посебно у Банату) и Доњој Колубари, а максимални удари ветра могу бити од 120 км/х до 150 км/х. У осталим крајевима је слаба или се уопште не појављује. Када су у питању оквирне границе кошавске области, може се рећи да се кошава јавља на северу до Суботице, на југу до Ниша, а на западу до Шида - наводи се у метеоаларм саветима.
Временска прогноза за петак
У петак ће у Србији бити променљиво облачно са локалном појавом краткотрајне кише, а изоловано је могућ и пљусак са грмљавином углавном на југу и истоку. Ветар ће бити слаб и умерен, у кошавском подручју јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено олујни, јужни и југоисточни. Најнижа температура од 11 до 15 степени, а највиша од 19 до 23 степени.
У кошавском подручју и даље ће дувати јак ветар са ударима већим од 17м/с.
Први степен упозорења на грмљавину укључен за:
-
источну Србију
-
југоисточну Србију
-
југозападну Србију
Због ове појаве су могући:
-
ризик од удара грома
-
опасност за живот људи и животиња
-
проблеми у раду свих уређаја који користе електричну енергију
-
ризик од иницирања појаве ватре
-
проблеми у телекомуникацијама
-
могући проблеми у транспорту електричне енергије због удара грома
-
могућа је локална појава интезивних пљускова, бујица и јаких удара ветра са штетама на покретној и непокретној имовини
Временска прогноза за суботу
Првог дана викенда у Србији ће бити променљиво облачно местимично са краткотрајном кишом и то углавном у брдскопланинским и јужним пределима. Ветар ће бити слаб и умерен, у кошавском подручју јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено олујни, јужни и југоисточни. Најнижа температура ће бити од 11 до 17 степени, а највиша од 16 до 21 степен.
Временска прогноза за недељу
У недељу ће бити променљиво облачно, на југозападу, југу и југоистоку местимично са кишом или локалним пљусковима са грмљавином. Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено олујни, јужни и југоисточни. Најнижа температура од 9 до 12 степени, а највиша од 16 до 20 степени.
"Жути" метеоаларм упозорава на јак ветар и локалну појаву грмљавине са или без падавина.
Сајт "Vreme&Radar" је најавио да ће у четвртак, петак и суботу бити променљиво облачно са сунчаним интервалима. Претежно суво, али ће понегде-повремено бити услова и за пролазну кишу или пљусак. У кошавском подручју почеће да дува умерен до јак југоисточни и источни ветар, који понегде може имати олујне ударе.
- У четвртак мало свежије, али и даље релативно топло, док ће у петак и суботу доћи до осетнијег освежења – закључују метеоролози.