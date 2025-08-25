СТРУЧЊАЦИ УПОЗОРАВАЈУ: ПОЛОВНА ДЕЧЈА АУТО-СЕДИШТА МОГУ БИТИ ОПАСНА Ово су најчешће грешке које родитељи праве

А колико је то примењено у пракси, питали смо сертификоване саветнике за ову врсту седишата, Јелену и Роберта Вирц из специјализоване трговине „Safety car seats”.

– Генерално, едукација се није показала довољно ефикасна. На основу нашег искустава у последње три године и броја људи који нам долазе са питањима у вези са овом темом, може се закључити да корисници нису довољно информисани о целој тој проблематици. Ту, поред осталог, могу да помогну и овакве специјализоване продавнице. Овде добију потпуне информације, које седиште је најбоље за њихово дете у односу на висину, старост и тежину, али и у односу на то шта родитеље желе. Такође, битно је видети и какву опрему аутомобил има, односно, да ли има изофикс, топтитер или подни претинац. То су јако битне ствари о којима родитељи ништа не знају и зато не обраћају пажњу, већ се више окрећу естетици или некаквој препоруци. Поента је да за свако дете треба изабрати право седиште, по његовој мери – поручује Роберт.

Важна препорука је да се седиште монтира у супротном смеру од смера вожње, јер је то пет пута безбедније

Мора се истаћи и да је подела ауто седишта која се реализује из године у годину преко Агенције за безбедност саобраћаја подигла свест о томе да је употреба седишта за децу важна.

– Оно на шта родитељи треба да обрате пажњу приликом прве куповине такозваног јајета за новорођенчад, јесте да купе велико јаје које ће беби омогућити оптималан положај. Када је дете у њему годину и по дана, много је лакше изабрати наредно ауто-седиште. Наиме, прва грешка код узимања тог првог јајета јесте његова куповина у систему колица, јер је углавном то седиште мало и беба га брзо прерасте. Битно је бирати и седиште по категорији, а не неко од 0 до 36 килограма – каже Јелена.

Оно што увек препоручују јесте да се седиште монтира у супротном смеру од смера вожње, јер је пет пута безбедније.

– Место сувозача је статистички најнебезбедније и увек је препорука да дете буде на задњем седишту и вози се у супротном смеру све док не пређе у бустер седиште са наслоном, које опет пружа безбедност и са бочних страна, и може дуго да се користи. Седишта се користе до одређене висине детета. Потребно је да дете буде високо 135 центиметара, иако је препорука да то буде 150, да би било ослобођено коришћења посебног дечјег ауто седишта. У ЕУ је дошло до потпуне измене регулатива, код нас још није, али оно што се променило јесте да данас више немамо категорије – кажу Роберт и Јелена Вирц.

Шта не пише у упутству

- Оно што је важно истаћи код монтаже, а не пише у упуству, јесте чињеница колико треба утиснути изофикс, јер није довољно само да се зазелене индикатори - каже Јелена. - Седиште не може да се монтира само на изофикс, он је тестиран до 33 килограма, те не може сам да издржи и дете и седиште. Уз изофикс мора постојати и трећа антиротацијска тачка, да ли је то потпорна нога или је топтитер, опет зависи од произвођача аутомобила. Постоје и одређене смернице код правилне монтаже седишта, уколико се ради о возилу са подним претинцем...

Све те информације могу да се добију у специјализовани радњама, каква је и ова Јелене и Роберта Вирца, који већ годинама саветују родитеље по питању безбедности деце у саобраћају.