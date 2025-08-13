СУТРА ЈЕ ДАН СВЕТИХ МУЧЕНИКА МАКАВЕЈА Почиње Госпојински пост и сазнајте зашто је босиљак симбол заштите
Српска православна црква (СПЦ) и њени верници данас обележавају празник посвећен седморици светитеља, браћи Макавејима, као и почетак госпојинског поста.
Ови старозаветни светитељи и мученици из 2. века п.н.е. упамћени су по храбрости и вери коју су показали пред императором Антиохом XI Епифаном.
Први дан госпојинског поста пада управо на дан Светих мучитеља Макавеја, Авима, Антонина, Гурија, Елеазара, Евсевона, Адима и Маркела. Њихова мајка Соломона и учитељ Елеазар страдали су 166. године п.н.е., када их је император покушао приморати да се клањају паганском божанству. У Јерусалиму је поставио кип грчког бога Зевса у Храму, тражећи да Јевреји принесу почаст том паганском богу.
Свештеник Елеазар био је први који је одбио да се поклони кипу, због чега је мученички страдао. Седморо браће и њихова мајка следили су његов пример и поднели мученичку смрт. Мошти светих мученика Макавеја чувају се у базилици Светог Андреја у Келну у Немачкој.
Народни обичаји везани за празник
Иако данашњи дан нема много обичаја везаних за њега, у народу се верује да све што се ради с босиљком доноси срећу и заштиту. Препоручује се додавање босиљка у кувано јело, инхалација његовог мириса, или садња у дворишту или на тераси, јер се верује да чува дом и укућане.
Госпојински пост: правила и трајање
Госпојински пост траје од 14. до 28. августа и представља најкраћи од четири велика годишња поста, али је строжији од божићног и апостолског. Због поштовања према Пресветој Богородици, верници посте као и током Великог поста – сви дани „на води“, осим суботе и недеље, када је дозвољено користити уље и вино. За празник Преображења Господњег, који пада током овог поста, једе се и риба.
Овај празник и пост служе не само као духовна дисциплина, већ и као прилика за очување народних обичаја и повезивање са традицијом СПЦ и старозаветним светитељима.