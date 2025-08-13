clear sky
29°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУТРА ЈЕ ДАН СВЕТИХ МУЧЕНИКА МАКАВЕЈА Почиње Госпојински пост и сазнајте зашто је босиљак симбол заштите

13.08.2025. 21:41 21:48
Пише:
Дневник
Извор:
Ona
Коментари (0)
da
Фото: youtube prinstcrin, pravoslavni hram/ freepik, ilustracija

Српска православна црква (СПЦ) и њени верници данас обележавају празник посвећен седморици светитеља, браћи Макавејима, као и почетак госпојинског поста.

Ови старозаветни светитељи и мученици из 2. века п.н.е. упамћени су по храбрости и вери коју су показали пред императором Антиохом XI Епифаном.

Први дан госпојинског поста пада управо на дан Светих мучитеља Макавеја, Авима, Антонина, Гурија, Елеазара, Евсевона, Адима и Маркела. Њихова мајка Соломона и учитељ Елеазар страдали су 166. године п.н.е., када их је император покушао приморати да се клањају паганском божанству. У Јерусалиму је поставио кип грчког бога Зевса у Храму, тражећи да Јевреји принесу почаст том паганском богу.

Свештеник Елеазар био је први који је одбио да се поклони кипу, због чега је мученички страдао. Седморо браће и њихова мајка следили су његов пример и поднели мученичку смрт. Мошти светих мученика Макавеја чувају се у базилици Светог Андреја у Келну у Немачкој.

 

Народни обичаји везани за празник

Иако данашњи дан нема много обичаја везаних за њега, у народу се верује да све што се ради с босиљком доноси срећу и заштиту. Препоручује се додавање босиљка у кувано јело, инхалација његовог мириса, или садња у дворишту или на тераси, јер се верује да чува дом и укућане.

 

Госпојински пост: правила и трајање

Госпојински пост траје од 14. до 28. августа и представља најкраћи од четири велика годишња поста, али је строжији од божићног и апостолског. Због поштовања према Пресветој Богородици, верници посте као и током Великог поста – сви дани „на води“, осим суботе и недеље, када је дозвољено користити уље и вино. За празник Преображења Господњег, који пада током овог поста, једе се и риба.

Овај празник и пост служе не само као духовна дисциплина, већ и као прилика за очување народних обичаја и повезивање са традицијом СПЦ и старозаветним светитељима.

светац пост пост правила
Извор:
Ona
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај