СУТРА ПРОХЛАДНО ЈУТРО, А ТОПАО И СУНЧАН ДАН Температура до 26 степени

01.11.2025. 12:11 12:12
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: После свежег и местимично магловитог јутра, Србију сутра очекује претежно сунчано и топло време, са температурама које ће током дана достићи и до 26 степени, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

Ујутру ће бити прохладно, уз могућу појаву краткотрајне магле и ниске облачности, посебно у котлинама и дуж речних токова. Током дана време ће бити претежно ведро, док се слаба до умерена облачност без падавина очекује само у Војводини и западној Србији.

Дуваће слаб до умерен ветар јужних и источних праваца, који ће повремено бити појачан у јужном Банату, доњем Подунављу и планинским пределима југозападне Србије.

Најнижа температура биће од 1 до 12 степени, а највиша дневна од 19 до 26 степени.

У Београду се ујутро очекује магла у појединим деловима града, док ће током дана бити сунчано и топло, уз јужни и југоисточни ветар слабог до умереног интензитета.

Температура ће се кретати од 6 до 12 степени ујутру, до 25 степени током дана.

Од понедељка, 3. новембра, стиже наоблачење са кишом и локалним пљусковима, праћено падом температуре и скретањем ветра на северозападни правац.

У уторак се очекује постепено разведравање, док ће на истоку и југоистоку земље остати променљиво облачно.

Од среде следе свежа јутра са маглом и слабим приземним мразем, али ће током дана бити сунчано, уз температуре од 14 до 19 степени.

Крај седмице донеће умерено наоблачење, а током викенда могућа је ретка појава краткотрајне кише.

Метео временска прогноза
Вести Друштво
