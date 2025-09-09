СВАКИ ПЕТИ ПУТНИК СТАВИ ПОЈАС, А 68 ОДСТО ДЕЦЕ СЕ ПРЕВОЗИ ПРОПИСНО Стиже нови нацрт закона о сигурносном појасу- Очекују се веће казне, а ево шта се мења за возаче и сувозаче
У Србији је у току израда нацрта новог закона о коришћењу сигурносног појаса. Из Агенције за безбедност саобраћаја истичу за Пинк телевизију да се преко сто људских живота годишње изгуби због некоришћења појаса током вожње.
Мирко Коковић, помоћник директора Агенције за безбедност, нагласио је да сигурносни појас ставља 85 посто возача и сувозача, подвлачећи да је то мали број.
-Тежимо да сви користе. Позади тек сваки пети путник користи појас. То је веома мало. Тек око 68 посто деце превозимо прописно- рекао је Коковић додајући да за последицу имамо већи број страдалих малишана у саобраћају.
Казна није адекватна и није довољно велика, тренутно је 10.000 динара, истиче Коковић.
-Од нацрта закона очекујемо да казна буде драстично већа и да ће возач бити одговоран за сва лица која превозите, а која не користе појас. Ових дана ступа нови закон о саобраћају и у Грчкој, где ће казна за неношење појаса ићи од 350 до 2000 евра, али и одузимање возачке дозволе. Ми као туристи морамо се томе прилагодити- закључује за Пинк.