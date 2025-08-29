"ТО НАМ ВЕОМА ЗНАЧИ. СВАКА ПОМОЋ ЈЕ ДОБРОДОШЛА" МАЈКА ДЕВЕТОРО ДЕЦЕ: Веома нам значе помоћ и нове мере, као и посета председника Вучића
БЕОГРАД: Јелена Василијевић, мајка деветоро деце породице Василијевић у Раковици, коју је данас посетио председник Србије Александар Вучић и уручио осам кубика дрва за огрев из програма помоћи за 1.000 најугроженијих породица у Србији, изјавила је да им пуно значи што је председник био у њиховој кући и поручио да могу да му се обрате за све што им је потребно.
Василијевићева каже да им поред те подршке веома значи и најављени нови пакет економских мера које ступају на снагу од септембра, као и друге олакшице грађанима.
"То нам веома значи. Првенствено што су књиге бесплатне, што је вртић бесплатан и што је превоз бесплатан. Свака помоћ је добродошла", рекла је она.
Породица Страхиње Василијевића има деветоро деце, од пет до 18 година и то пет синова и четири ћерке.
Председник Вучић је претходно рекао, током посете, да се нада да ће Васиљевићима значити помоћ у огреву, а да остаје и да се реши питање запослења мајке Јелене.
''Ако не можемо да помогнемо да посао добије неко ко је завршио архитектуру, а има деветоро деце, онда не треба да постојимо као држава. Не можете да знате за сваки случај, али тамо где сазнамо, потрудимо се да помогнемо колико је могуће'', рекао је Вучић.
Председник је казао да је много срећан кад види да породица има деветоро деце.
''Ви сте обоје млади, а они су сви скромни и добри. Нема веће љубави од сестринске и братске'', рекао је Вучић у разговору са породицом Васиљевић.