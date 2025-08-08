„Убићу вас све голим рукама“ КОМШИНИЦА ИЗ ПАКЛА ДАНИМА УНАЗАД ПРАВИ ХАОС у једној крагујевачкој згради: Гађа децу стакленим флашама, ПРЕТИ НОЖЕМ, станари у страху!
КРАГУЈЕВАЦ: Према тврдњама станара једне зграде у улици Града Караре у крагујевачком насељу Аеродром, они данима уназад преживљавају праву драму због понашања једне од комшиница.
Жена неколико пута дневно прави инциденте. Гађа децу и комшије стакленим флашама, исписује језиве поруке како ће нас све побити по улазу, прети ножем. Ужасне ситуације заиста, сви смо у страху а највише родитељи који имају малу децу, каже за РИНУ један од станара.
Они додају да комшиница највероватније има здравствених проблема и зато очекују од надлежних да хитно реагују поводом овог случаја, јер не могу да "правду узимају у своје руке".
Сваки дан ту жену одводи полиција или Хитна помоћ, али је након кратког времена поново враћају и она наставља по старом. Ми више не знамо коме да се обратимо. Живимо у страху, плашимо се да не дође до неке трагедије а она се сада још увек може избећи ако надлежни реагују, додаје наш саговорник.
Поводом овог случаја крагујевачка полиција се још увек није оглашавала са званичним информацијама.