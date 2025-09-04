УЧЕНИК УДАРАО УЧИТЕЉИЦУ И ВРШЊАКЕ, ЛОМИО ИНВЕНТАР, УДАРАО ГЛАВОМ У ПРОЗОР „Институције закасниле с реакцијом у овом случају”, тврди омбудсман
Заштитник људских права и слобода утврдио је да надлежне институције нису реаговале правовремено у случају ученика једне основне школе који је испољавао агресивно понашање током наставе, ломио инвентар и у једној ситуацији ударио учитељицу, што је изазвало страх код осталих ђака.
Омбудсман је закључио да је изостала правовремена подршка за рани развој и интервенцију и његово правовремено укључивање у образовни систем сходно могућностима, те евентуално друге услуге у заједници (дневни центар и сл). На такав начин, по мишљењу Омбудсмана, онемогућен је у остваривању својих потенцијала у складу са могућностима, као и у остваривању других права.
У мишљењу Омбудсмана истиче се да је школа у новембру 2024. године упутила предлог за усмеравање надлежној Комисији у Тивту, који је обустављен на молбу родитеља XX, док се одраде додатни прегледи детета.
Омбудсману су пристигле и притужбе родитеља 18 деце из разреда који кажу да је дете својим радом и понашањем реметило рад осталих ђака и код њих изазивао страх...
Родитељи осталих ученика су се од првог дана обраћали школи, која је покушавала да разговара са родитељима дечака, али није било помака, те је ситуација у одељењу „никад гора“.
„Деца имају страх за своју безбедност док бораве у школи, јер је X више пута ударио учитељицу X, свакодневно обрће клупу наопачке, испољава озбиљну агресију, ломио је врата, ударао главом у прозор, лупао столицом у зид, малтене свакодневно прави буку и шета се на часу, не комуницира са наставницом нити осталим ђацима, више пута је физички напао све учитељице као и васпитачицу, која ради са децом, да је наставници 12. марта ове године снажно избио ваздух и пред очима остале деце. О свему се водила евиденција о стању у одељењу, што се може доказати увудом у писану евиденцију са часа“, стоји у извештају Заштитника.
У опширном извештају достављеном медијима, Заштитник је, наводи се, покренуо испитни поступак и затражио изјашњења од школе, Министарства просвете, науке и иновација, Центра за социјални рад , Комисије за усмеравање Општине и ЈЗУ Дома здравља.
На основу извештаја ових институција, констатовано је да је у конкретном случају изостала мултисекторска подршка детету, што је од суштинске важности у циљу раног развоја.
„Такође целокупна ситуација није била ни у најбољем интересу деце – осталих ученика одељења I-3, имајући у виду да је због неправовременог поступка усмеравања и недостатне подршке ученику којем је према мишљењу образовне установе потребна долазило до његовог неадекватног и изазовног понашања, из којег разлога су се остала деца и наставно особље осећали или могли осећати небезбедно и несигурно. Запажено је према документима Школе, да је у том одељењу постојала неинклузивна клима, што додатно указује да свеукупна ситуација и (не)поступање није у складу са циљевима инклузивног образовања“, закључено је у извештају Заштитника, пренео је портал РТЦГ.