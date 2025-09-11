УПОЗОРЕЊЕ ИЗ АМСС Мокри коловози и јака кошава отежавају вожњу широм Србије
БЕОГРАД: Променљиво и нестабилно време са падавинама данас ће условљавати мокре коловозе и захтевати опрезнију вожњу, а јак ветар у кошавском подручју, на југу Баната и доњем Подунављу додатно ће отежавати вожњу, истиче се у саопштењу AMSS.
"Јачи удари ветра на мостовима, надвожњацима и превојима утичу на заношење возила на које посебно упозоравамо возаче камиона и
аутобуса. Саобраћај је појачаног интензитета унутар градова а спорија вожња очекује возаче и на бројним деоницама на којима је измењен режим одвијања сабраћаја", наводи AMSS.
На наплатним станицама на ауто-путевима, према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије", нема задржавања возила.
Према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије нема задржавања на путничким терминалима (ПМВ) наших граничних прелаза, док теретњаци чекају до пет сати.
На теретним терминалима (ТМВ), на излазу из Србије, теретна возила на граничном прелазу Батровци чекају до 300 минута, Шиду 240 и Сремској Рачи 120 минута.
На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.