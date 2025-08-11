УСКОРО ПОЧИЊЕ ГОСПОЈИНСКИ ПОСТ Траје само две недеље, али је један од најстрожих
Госпојински пост један је од четири велика православна поста, али се издваја по томе што је најкраћи – траје само две седмице, од 14. августа, када се обележава Дан светих мученика Мукавеја и њихове мајке, до 28. августа, када се прославља Успење Пресвете Богородице (Велика Госпојина).
Иако кратак, Госпојински пост се сматра једним од најстрожих – правили су скоро истоветни као у Васкршњем посту. Састоји се углавном у уздржавању од мрсне хране ( „на води“), осим недељом када је дозвољена употреба уља и вина. На празник Преображења Господњег (19. августа) дозвољена је риба.
Посебан случај је када Велика Госпојина падне у среду или петак — и у том случају се не пости од мрсног, већ подједнако као викендом једу риба, вино и уље.
Зашто је Госпојински пост толико строг? Установљен је у част Пресвете Богородице која је, према предању, последње дане свог земаљског живота провела у посту и молитви. Овај пост је најмлађи, први пут спомињан у списима Теодора Студита (826), а коначно утврђен на Цариградском сабору 1166. године.
Суштина истинског поста није само у уздржавању од хране већ и у дубоком духовном преображају — уз молитву, покајање и суздржавање од злих мисли, речи и дела. Овај период подстиче вернике да отарасе душе и тела, и приближе се Богу.