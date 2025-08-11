clear sky
34°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УСКОРО ПОЧИЊЕ ГОСПОЈИНСКИ ПОСТ Траје само две недеље, али је један од најстрожих

11.08.2025. 16:11 16:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Госпојински пост један је од четири велика православна поста, али се издваја по томе што је најкраћи – траје само две седмице, од 14. августа, када се обележава Дан светих мученика Мукавеја и њихове мајке, до 28. августа, када се прославља Успење Пресвете Богородице (Велика Госпојина).

Иако кратак, Госпојински пост се сматра једним од најстрожих – правили су скоро истоветни као у Васкршњем посту. Састоји се углавном у уздржавању од мрсне хране ( „на води“), осим  недељом када је дозвољена употреба уља и вина. На празник Преображења Господњег (19. августа) дозвољена је риба. 

Посебан случај је када Велика Госпојина падне у среду или петак — и у том случају се не пости од мрсног, већ подједнако као викендом једу риба, вино и уље. 
 

Зашто је Госпојински пост толико строг? Установљен је у част Пресвете Богородице која је, према предању, последње дане свог земаљског живота провела у посту и молитви. Овај пост је најмлађи, први пут спомињан у списима Теодора Студита (826), а коначно утврђен на Цариградском сабору 1166. године. 
 

Суштина истинског поста није само у уздржавању од хране већ и у дубоком духовном преображају — уз молитву, покајање и суздржавање од злих мисли, речи и дела. Овај период подстиче вернике да отарасе душе и тела, и приближе се Богу.

пост госпојина спц
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ГОСПОЈИНСКИ ПОСТ ЈЕ БЛИЗУ Припремите ваш организам да не доживи “шок”, ОВИХ ПЕТ намирница почните да уносите већ САДА!
да

ГОСПОЈИНСКИ ПОСТ ЈЕ БЛИЗУ Припремите ваш организам да не доживи “шок”, ОВИХ ПЕТ намирница почните да уносите већ САДА!

04.08.2025. 20:18 20:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВОБЕЧЕЈСКА ГОСПОЈИНА ПРЕПОЗНАТЉИВ БРЕНД И НЕЗАБОРАВНА УСПОМЕНА СВАКОМ ПОСЕТИОЦУ На програму концерти, занатско пиво, дечја забава, шах, запреге
Госпојина

НОВОБЕЧЕЈСКА ГОСПОЈИНА ПРЕПОЗНАТЉИВ БРЕНД И НЕЗАБОРАВНА УСПОМЕНА СВАКОМ ПОСЕТИОЦУ На програму концерти, занатско пиво, дечја забава, шах, запреге

01.08.2025. 12:16 12:30
Волим
0
Коментар
1
Сачувај