УСПОРЕН САОБРАЋАЈ КРОЗ НЕДАВНО ОТВОРЕНЕ ТУНЕЛЕ ЛАЗ И МУЊИНО БРДО Огласили су се Путеви Србије, ево о чему се ради

22.08.2025. 17:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
тунел
Фото: РИНА/Илустрација

У тунелима Лаз и Муњино брдо почела су функционална тестирања система безбедности. Саобраћај ће наредних недеља бити преусмерен у једну тунелску цев, а из „Путева Србије“ поручују да су тунели и даље у пуној функцији.

Јавно предузеће „Путеви Србије“ обавестило је јавност да су у тунелима Лаз и Муњино брдо почела функционална тестирања система аутоматског управљања и безбедности.

„Иако су у режиму пробног рада, тунели Лаз и Муњино брдо су у функцији и безбедни за све учеснике у саобраћају. Тестирања се спроводе у складу са законом и оперативним плановима, како би се потврдила исправност и поузданост система“, наведено је у саопштењу.

Подсећа се да су тунели отворени 6. јула у режиму пробног рада и да је за нешто више од месец дана њима прошло око 650.000 возила, без већих ванредних догађаја.

Пробни рад ће трајати највише 90 дана, а за то време саобраћај ће се кретати двосмерно кроз једну тунелску цев. Како наводе из овог јавног предузећа, реч је о уобичајеној пракси током радова или редовних прегледа сигурносне опреме.

„Сачекали смо крај летње сезоне и пад интензитета саобраћаја да започнемо тестирања, како би утицај на кориснике пута био сведен на најмању могућу меру“, додали су из „Путева Србије“.

Из предузећа апелују на возаче да у овом периоду поштују измењен режим саобраћаја и дозвољену брзину кретања.


Извор:
Дневник
Пише:
Дневник

