(ФОТО) НЕБО НАД НИШОМ ПУНО РОТОРA Погледајте како изгледа формацијски лет хеликоптера Војске Србије
На војном аеродрому "Наредник-пилот Михајло Петровић" и у ширем рејону Ниша у току је обука припадника 119. мешовите хеликоптерске ескадриле из састава 98. ваздухопловне бригаде на хеликоптерима Х-145, саопштило је данас Министарство одбране.
Како се наводи у саопштењу, летачке активности у ескадрили представљају део редовног тренажа како летачког тако и техничког састава, а циљ је да се одржи и унапреди ниво оспособљености припадника јединице и обезбеди готовост за извршење задатака трагања и спасавања, медицинске евакуације и транспорта ваздушним путем те пружања ваздухопловне ватрене подршке снагама Војске Србије у извођењу операција.
У складу са зацртаним планом обуке, увежбавају се стандардне тактике, технике и процедуре приликом реализације летачких задатака у групи од више ваздухоплова, а акценат је, како су рекли из министарства одбране, на увежбавању формацијског полетања и слетања и извођења маневра летом хеликоптерске ескадриле.
Паралелно са увежбавањем пилота изводи се и обука техничког састава свих специјалности, који увежбава разрађене процедуре на стајанци и брине се о исправности ваздухоплова и њиховој припреми за летење у свим временским условима.
"Интензивна обука у ескадрили наставља се и у наредном периоду, а њеном реализацијом се унапређује борбена готовост јединице и истовремено гради поверење између пилота и техничара, који блиско сарађују у реализацији наменских задатака", навели су из министарства.