ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ВОЗАЧЕ У СРБИЈИ Од сутра креће ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА саобраћаја, ево до када траје
Министарство унутрашњих послова најавило је данас да ће у 34 европске државе чланице организације РОАДПОЛ, мреже саобраћајних полиција Европе, бити реализован пројекат под називом "РОАДПОЛ дани безбедности".
Акција ће се одвијати у периоду од 16. до 22. септембра ове године.
Пројекат се одржава у оквиру Европске недеље мобилности и за циљ има подизање свести о поштовању саобраћајних прописа и смањењу броја саобраћајних незгода и последица незгода на европским путевима, саопштио је МУП.
У склопу овог пројекта, у четвртак, 18. септембра, широм Европе биће обележен Дан без погинулих у саобраћајним незгодама, са идејом да сви субјекти безбедности саобраћаја дају свој максимум да тог дана не буде смртног страдања на европским путевима.
Овогодишњи пројекат усмерен је на очување безбедности возача двоточкаша – мотоцикала и мопеда, бицикала и лаких електричних возила, који чине једну од најугроженијих категорија учесника у саобраћају.
"Од почетка ове године возачи двоточкаша учествовали су у свакој четвртој саобраћајној незгоди са погинулим или повређеним лицима у Републици Србији", наглашено је у саопштењу.
Анализе саобраћајних незгода показују да су више од половине саобраћајних незгода са погинулим и чак две трећине незгода са повређеним возачима двоточкаша изазвали возачи других моторних возила.
Током трајања овог пројекта, саобраћајна полиција ће предузимати низ превентивних активности, као и мере појачане контроле саобраћаја у циљу унапређења безбедности возача двоточкаша, али и других учесника у саобраћају.