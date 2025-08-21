broken clouds
ВЕЛИКО НЕВРЕМЕ УСКОРО СТИЖЕ У СРБИЈУ! Бачка прва на удару, ЕВО где ће наставити даље, прете град, пљускови и олујни ветрови

21.08.2025. 17:40
Пише:
Дневник
Извор:
(Србија данас)
Фото: Pixabay.com

У овом часу снажан грмљавински систем премешта се преко истока Хрватске, а на удару је Славонија.

Невреме је праћено градом, олујним ветром и врло обилним пљусковима.

Овај грмљавински систем премешта се у југозападној висинској струји, тако да ће око 18 часова захватити северозапад Србије.

На удару ће се прво наћи Бачка.

Олујни систем ући ће у Србију из Хрватске преко Дунава у Бачку, тако да ће донети јаке и обилне пљускове са грмљавином, олујни ветар и појаву града, уз јаке громове.

На удару невремена наћи ће се шире подручје Апатина, Сомбора и Суботице, али и других места, да би се потом олујни систем прмештао ка северу Баната и ка Мађарској.

 

 

невреме град и киша пљусак
Извор:
(Србија данас)
