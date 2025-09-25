(ВИДЕО) У центру Београда ОСВАНУО МУРАЛ посвећен Чарлију Кирку! ЦЗДС одао ПОЧАСТ младом патриоти и борцу за истину
На једној фасади у центру Београда освануо је мурал посвећен Чарлију Кирку, младом патриоти и борцу за истину који је трагично страдао од руке анархиста 10. септембра ове године.
Мурал је израдио Центар за друштвену стабилност (ЦЗДС), у знак сећања на човека чије су идеје и уверења инспирисале милионе широм света.
За нас у ЦЗДС-у, Чарли Кирк није био само глас слободе, већ и симбол традиционалних вредности и нормалности у времену када су те вредности под сталним ударом. Бранио је породицу, веру и слободу говора: стубове без којих ниједно друштво не може да опстане – наводи се у саопштењу Центра.
Из ЦЗДС-а истичу да је Кирк постао жртва оних који су желели да ућуткају другачији став, али да његова порука остаје снажнија него икада, пише НСуживо.
Овим муралом желели смо да покажемо да Чарлијеве идеје и уверења нису нестале са њим. Наша је дужност да ту борбу наставимо, а овај зид у Београду нека буде сведочанство да истина и храброст не могу бити избрисане – поручили су.
Мурал посвећен Чарлију Кирку представљаће трајни симбол отпора, али и подсећање да идеали слободе, породице и вере живе кроз свакога ко има храбрости да их брани.
Чарлс Џејмс Кирк (14.10.1993 – 10.09.2025) – почивај у миру.