(ВИДЕО) НОВЕ МЕРЕ ДРЖАВЕ ПОМОГЛЕ ПЕНЗИОНЕРКИ РАДИЦИ Цео радни век је била фризерка, а сада ће успети и да одвоји новац за унучиће!
Радица Новаковић је пензионерка из Прокупља којој се живот променио из корена након увођења нових мера државе чији је једини циљ био да грађанима Србије омогући лакши и лепши живот.
Како је Радица открила у снимку који је објављен на званичној Инстаграм страници председника Србије Александра Вучића, дуже од 40 година је радила као фризер и сада живи сама, па је принуђена да се бори, како за себе, тако и за своју децу.
- За струју ће олакшање бити и те како. Била сам фризер 40 и нешто година. Сада сам у пензији. Живим сама овде. Највећи трошкови су струја и нормално, ове друге дажбине. Ово је само побољшање. Смањиће, нешто рекоше, цену струје, а тај новац нећемо да бацамо, нормално, помоћи ћу унучићима, који већ имају мање. Ипак се понашам и живим онако како се некад живело, па ми је лепо. Ја сам презадовољна - истакла је она.
Уз овај видео-запис је председник Србије имао важну и моћну поруку.
- Од 1. децембра, поштовани пензионери, наши драги очеви, мајке, деке, баке, имаћете пензију увећану за 12,2 одсто. Бринемо о нашим људима - нагласио је председник Вучић.