(ВИДЕО) НОВЕ МЕРЕ ДРЖАВЕ ПОМОГЛЕ ПЕНЗИОНЕРКИ РАДИЦИ Цео радни век је била фризерка, а сада ће успети и да одвоји новац за унучиће!

23.09.2025. 09:19
Пише:
Дневник
Извор:
Информер.рс/Дневник
Radica
Фото: Screenshot Instagram avucic

Радица Новаковић је пензионерка из Прокупља којој се живот променио из корена након увођења нових мера државе чији је једини циљ био да грађанима Србије омогући лакши и лепши живот.

Како је Радица открила у снимку који је објављен на званичној Инстаграм страници председника Србије Александра Вучића, дуже од 40 година је радила као фризер и сада живи сама, па је принуђена да се бори, како за себе, тако и за своју децу. 

- За струју ће олакшање бити и те како. Била сам фризер 40 и нешто година. Сада сам у пензији. Живим сама овде. Највећи трошкови су струја и нормално, ове друге дажбине. Ово је само побољшање. Смањиће, нешто рекоше, цену струје, а тај новац нећемо да бацамо, нормално, помоћи ћу унучићима, који већ имају мање. Ипак се понашам и живим онако како се некад живело, па ми је лепо. Ја сам презадовољна - истакла је она.

Уз овај видео-запис је председник Србије имао важну и моћну поруку.

- Од 1. децембра, поштовани пензионери, наши драги очеви, мајке, деке, баке, имаћете пензију увећану за 12,2 одсто. Бринемо о нашим људима - нагласио је председник Вучић. 

Вести Друштво
