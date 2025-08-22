ВОЗАЧИ НЕ ОТВАРАЈТЕ ОВЕ ПОРУКЕ Масовно стижу "казне", ЕВО КАКО ВАС ВАРАЈУ
Грађани Србије поново су се нашли на мети интернет превараната, а овог пута им масовно стижу поруке о лажним неплаћеним казнама.
Наиме, у порукама се наводи да саобраћајна казна није плаћана, а све заједно са сумњивим линком. Из ЈП "Путеви Србије“ упозоравају да је су у питању злонамерне поруке.
Порука наводи да корисник има неплаћену казну од непуних 115 динара, а многим грађанима ова порука је била сумњива одмах!
Уз сумњиву поруку стоји и линк који води до лажног сајта ЈП „Путеви Србије“. Кликом на линк приказује се скоро идентичан сајт истоименог јавног предузећа, на коме пишу подаци о уплати, као и опис:
"Е-таг није детектован, плаћање није успело“.
Затим, датум истека, број фактуре, износ за плаћање и део за за уплату.
Претпоставља се кликом на део "плати одмах" даље води ка упитима о личним подацима, попут броја рачуна, платних картица итд.
Грађанима се саветује да то никако не раде!
ЈП „Путеви Србије“ обавестио је јавност на појаву злонамерних СМС порука које стижу грађанима ради прекорачења брзине или ненаплаћене путарине.
"Не отварајте СМС поруке о ненаплаћеној путарини или прекорачењу брзине. Не отварајте линк и не уносите податке са Ваше платне картице“, наводи се у упозорењу.