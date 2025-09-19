Време полудело! Отварају се "БЕЧКА ВРАТА" и доносе ХАОС са севера Европе! Ево шта чека Србију
Сутра нас очекује топло и сунчано време, а од суботе ће бити још топлије, након чега долази до захлађења.
Од суботе ће бити још топлије, очекује се да температуре буду око 30 степени, локално више, до 33 степена, а ново захлађење у Србију стиже средином следеће недеље.
Метеоролог Иван Ристић каже за да је тренутно отопљење последица урагана Ерин, али у трећој декади септембра креће хладан ваздух са севера ка нама. Прво ће захватити Норвешку, Шведску, север Енглеске, после и наш регион.
- Већ се чују најаве првих снежним пахуља на највишим планинама и на северу Европе. Модели најављују блок на Атлантику и јаче захлађење крајем овог месеца и почетком октобра. Такође, очекује се много оштрија и снежнија зима него протеклих година. Јача захлађења се очекују у последњој декади новембра, другој половини децембра, хладан и снежан такође биће скоро цео јануар - каже Ристић.
"Бечка врата" спуштају температуру
Објашњава да ће од календарског почетка јесени, а то је 22. септембар, само још неколико дана бити топли и сунчани, а затим, када се отворе "бечка врата" треба бити спреман на драстичан пад температуре од 25. септембра.
- Са почетком јесени доћи ће и до промене синоптичке ситуације изнад Европе када хладан ваздух са севера Европе крене на југ и услови пад температура и потисне афрички ваздух према југу. Ово захлађење на Балкан и до наше земље стиже око 25. септембра и условиће наоблачење, кишу, појачан северозападни ветар и пад температура. Максимална температура ће бити између 14 и 18 степени. У јутарњим часовима биће прохладно са минималном температуром од 8 до 12 степени - каже Ристић.
Михољско лето средином октобра
Након тренутног налета топлог афричког ваздуха, па овог најављеног захлађења, у октобру нас очекује још један топлији период, али у складу са годишњим добом, а то је Михољско лето, пише Блиц.
- Колико год да је почетак октобра хладан и кишовит, Михољско лето никада не изостаје. Прве најаве стабилног и топлијег времена су у периоду од 13. до 20. октобра уз свежа, прохладна, понегде и магловита јутра, али ће преко дана бити претежно сунчано са максималном температуром од 22 до 27 степени - каже Иван Ристић.