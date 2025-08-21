ВРХУНСКИ ОСПОСОБЉЕНИ СПЕЦИЈАЛИСТИ У току обука 246. батаљона АБХ јединице у Крушевцу НАЈСАВРЕМЕНИЈЕ ОПРЕМЉЕНИ
У 246. батаљону атомско–биолошко-хемијске одбране стационираном у Крушевцу, свакодневно се реализује обука како би се очувала и унапредила способност те јединице Војске Србије за организовање и спровођење противнуклеарног, противхемијског и противбиолошког обезбеђења снага у извођењу операција и пружање помоћи цивилним властима у санирању последица природних непогода, техничко-технолошких и других несрећа.
Како је саопштено из Министарства одбране, обука као тежишни задатак јединице конципирана је тако да обезбеди врхунски оспособљене специјалисте за спровођење радњи и поступака контроле и деконтаминације у условима употребе оружја за масовно уништење или акцидентних ситуација.
Раздвојена је у два сегмента, на обуку јединица АБХ службе за извиђање и обуку јединица за деконтаминацију, уз употребу опреме која обезбеђује потпуну заштиту људства при раду са контаминантима и средствима детекције, дозиметрије и деконтаминације.
У овој фази обуке која се изводи на полигону „Равњак“¸ припадници јединице увежбавали су поступке за спровођење нуклеарно-хемијско-биолошке контроле, кроз реализацију хемијског извиђања праваца, одређивање граница контаминиране зоне и потом деконтаминацију земљишта и средстава.
Капетан прве класе Александар Лукић, командир вода за извиђање, истиче да кроз процес обуке припадници батаљона одржавају и унапређују ниво обучености како на индивидуалном тако и на колективном нивоу, стичући поверење у опрему, знање и рад послуга и тимова.
"Наша јединица је опремљена средствима која спадају у најсавременија на свету. Посебно бих истакао средства детекције и дозиметрије. Међутим, и поред свега тога, највећу снагу наше јединице представља карактер, одлучност, знање и способност наших професионалних војника, подофицира и официра", рекао је капетан Лукић.
Он је позвао све младиће и девојке, који желе изазован и частан посао и да служе својој земљи, да се пријаве на конкурсе за пријем како у ову, тако и у друге јединице Војске Србије.
Успешном реализацијом обуке, која се у 246. батаљону АБХО изводи током целе године, одржава се и даље унапређује обученост професионалног састава за извршавање специфичних задатка за које је ова јединица намењена и готовост јединице за брзу и ефикасну реакцију када год то околности налажу.