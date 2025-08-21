broken clouds
33°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВРХУНСКИ ОСПОСОБЉЕНИ СПЕЦИЈАЛИСТИ У току обука 246. батаљона АБХ јединице у Крушевцу НАЈСАВРЕМЕНИЈЕ ОПРЕМЉЕНИ

21.08.2025. 18:06 18:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
d
Фото: Танјуг/Министарство одбране и Војска Србије

У 246. батаљону атомско–биолошко-хемијске одбране стационираном у Крушевцу, свакодневно се реализује обука како би се очувала и унапредила способност те јединице Војске Србије за организовање и спровођење противнуклеарног, противхемијског и противбиолошког обезбеђења снага у извођењу операција и пружање помоћи цивилним властима у санирању последица природних непогода, техничко-технолошких и других несрећа.

Како је саопштено из Министарства одбране, обука као тежишни задатак јединице конципирана је тако да обезбеди врхунски оспособљене специјалисте за спровођење радњи и поступака контроле и деконтаминације у условима употребе оружја за масовно уништење или акцидентних ситуација. 

Раздвојена је у два сегмента, на обуку јединица АБХ службе за извиђање и обуку јединица за деконтаминацију, уз употребу опреме која обезбеђује потпуну заштиту људства при раду са контаминантима и средствима детекције, дозиметрије и деконтаминације.

У овој фази обуке која се изводи на полигону „Равњак“¸ припадници јединице увежбавали су поступке за спровођење нуклеарно-хемијско-биолошке контроле, кроз реализацију хемијског извиђања праваца, одређивање граница контаминиране зоне и потом деконтаминацију земљишта и средстава. 

д
Фото: Танјуг/Министарство одбране и Војска Србије

Капетан прве класе Александар Лукић, командир вода за извиђање, истиче да кроз процес обуке припадници батаљона одржавају и унапређују ниво обучености како на индивидуалном тако и на колективном нивоу, стичући поверење у опрему, знање и рад послуга и тимова. 

"Наша јединица је опремљена средствима која спадају у најсавременија на свету. Посебно бих истакао средства детекције и дозиметрије. Међутим, и поред свега тога, највећу снагу наше јединице представља карактер, одлучност, знање и способност наших професионалних војника, подофицира и официра", рекао је капетан Лукић. 

Он је позвао све младиће и девојке, који желе изазован и частан посао и да служе својој земљи, да се пријаве на конкурсе за пријем како у ову, тако и у друге јединице Војске Србије. 

д
Фото: Танјуг/Министарство одбране и Војска Србије

Успешном реализацијом обуке, која се у 246. батаљону АБХО изводи током целе године, одржава се и даље унапређује обученост професионалног састава за извршавање специфичних задатка за које је ова јединица намењена и готовост јединице за брзу и ефикасну реакцију када год то околности налажу.

 

војска србије обука
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај