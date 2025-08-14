ЈОШ ЋЕМО ДА СЕ КУВАМО И ПЕЧЕМО Ево када Србија коначно може да одахне, али само накратко! ВРУЋИНА НЕ ПОПУШТА!
И првог дана викенда ће у Србији бити веома топло, а од недеље се очекује мањи пад температуре и мали предах од паклених врућина.
У Србији ће се у петак и суботу задржати веома топло време са максималном температуром од 34 до 38 степени, а мањи пад температуре очекује се у недељу и почетком следеће седмице када ће највиша дневна температура у већини места бити у интервалу од 30 до 32 степена, најавио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
Према најави Ивана Ристића, топлотни талас у Србији ће и наредних дана доносити високе температуре, док би тек око 25. августа могло да дође до продора хладног ваздуха, али не и драстичне промену времена.
Освежење па нови топлотни талас
– У нашој земљи ће до недеље бити јако топло са температурама изнад 35 степени. Тада нам са севера стиже фронт који не доноси јаче захлађење, али ће температуре пасти, па ће на северу бити више од 30 степени и преко 34 на југу – каже Ристић и додаје да ће почетком наредне седмице бити мало свежије са температурама до 34 степена, док од среде стиже нови пораст температуре од преко 35 степени, који ће трајати до 25. августа.
Према његовим речима, после тог периода температуре падају мало испод 30. подеока.
– За сада се не види јаче захлађење са падавинама које би ублажиле суше. Како се ближи крај овог и почетак наредног месеца тако се и ми идемо ка нормалама. Почетак септембра би могао да да температуре између летњих 25 и 30 степени, с тим што се летње захлађење не види – истиче Ристић.
Свежија зима пред нама
Што се тиче дугорочне прогнозе за јесен и зиму, Ристић каже да ћемо у октобру имати Михољско лето са температурама око 24-25 степени.
– Први снег се очекује крајем новембра. Неки модели за предстојећу зиму најављују слабији поларни вртлог, хладну „ла нињу” и снег у границама нормале за Балкан, што предходних година није било случај, тако да је пред нама највероватније једна нормалнија и мало снежнија зима – закључује Ристић.