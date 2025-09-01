clear sky
30°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАМЕНИО БЕОГРАД РОДНИМ СЕЛОМ И - НИЈЕ СЕ ПОКАЈАО На услузи комшијама, знање у служби пољоприврде

01.09.2025. 14:40 14:51
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
село
Фото: РИНА

ИВАЊИЦА: Пре тачно 25 година економиста Драган Циврић донео је одлуку која је из корена променила његов живот – напустио је Београд и вратио се у родно село Кушићи код Ивањице. 

Данас, три деценије касније, његов пословни пут служи као пример да и село може да буде место великих успеха.

- Рачунао сам тада кад сам одлазио одавде да је то за мене срећа и да је питање да ли ћу икад више живети овде. Међутим, Божија промисао и жеља да помогнем развоју свог краја ипак су ме вратиле - каже за РИНУ Циврић.

циврић

Након што је отворио пољопривредну апотеку, послушао је савет својих комшија и уместо хладњаче покренуо пумпу за гориво, која је селу била неопходна.

- Један од најстаријих пољопривредних произвођача ми је тада рекао - нама је потребнија пумпа него хладњача. Послушао сам и испоставило се да је био у праву - објашњава Циврић.

циврћи
Фото: РИНА

Мештани истичу да је управо та одлука променила њихов свакодневни живот.

- Много нам значи што је прво отворио пумпу и што је послушао народ. Без тога не бисмо могли да функционишемо у свакодневном раду - кажу пољопривредници из Кушића.

циврићи
Фото: РИНА

Његов рад пратиле су и институције – професори Економског факултета Бранко Марићић и Хасан Ханић помагали су му да унапреди пословање и споји науку и праксу.

- Договор кућу гради, и са професорима и са произвођачима увек смо се заједно договарали о свему – од снабдевања ђубривом до развоја посла, додаје Циврић.

пумпа
Фото: РИНА

Данас, након 30 година пословања, поручује младима да се не плаше изазова.

- Ја овог тренутка још једном поручујем свима који имају воље и храброст и идеју – нека крену. Биће тешко у почетку, али ће у једном тренутку њихов израз на лицу сијати осмехом и задовољством - поручује овај Ивањичанин.

Прослава јубилеја одржана је на Велику Госпојину, када је Циврић заједно са породицом, комшијама и пријатељима обележио три деценије посвећеног рада и развоја села Кушићи.

ивањица село
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПО ЗДРАВЉЕ НА ЊИХОВО ИМАЊЕ ДОЛАЗЕ МНОГИ ЕВРОПЉАНИ Драгојловићи имају апи-коморе; Вратили се на дедовину и покренули овај бизнис

ПО ЗДРАВЉЕ НА ЊИХОВО ИМАЊЕ ДОЛАЗЕ МНОГИ ЕВРОПЉАНИ Драгојловићи имају апи-коморе; Вратили се на дедовину и покренули овај бизнис

07.04.2024. 07:26 07:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај