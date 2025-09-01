ЗАМЕНИО БЕОГРАД РОДНИМ СЕЛОМ И - НИЈЕ СЕ ПОКАЈАО На услузи комшијама, знање у служби пољоприврде

Данас, три деценије касније, његов пословни пут служи као пример да и село може да буде место великих успеха.

- Рачунао сам тада кад сам одлазио одавде да је то за мене срећа и да је питање да ли ћу икад више живети овде. Међутим, Божија промисао и жеља да помогнем развоју свог краја ипак су ме вратиле - каже за РИНУ Циврић.

Након што је отворио пољопривредну апотеку, послушао је савет својих комшија и уместо хладњаче покренуо пумпу за гориво, која је селу била неопходна.

- Један од најстаријих пољопривредних произвођача ми је тада рекао - нама је потребнија пумпа него хладњача. Послушао сам и испоставило се да је био у праву - објашњава Циврић.

Фото: РИНА

Мештани истичу да је управо та одлука променила њихов свакодневни живот.

- Много нам значи што је прво отворио пумпу и што је послушао народ. Без тога не бисмо могли да функционишемо у свакодневном раду - кажу пољопривредници из Кушића.

Фото: РИНА

Његов рад пратиле су и институције – професори Економског факултета Бранко Марићић и Хасан Ханић помагали су му да унапреди пословање и споји науку и праксу.

- Договор кућу гради, и са професорима и са произвођачима увек смо се заједно договарали о свему – од снабдевања ђубривом до развоја посла, додаје Циврић.

Фото: РИНА

Данас, након 30 година пословања, поручује младима да се не плаше изазова.

- Ја овог тренутка још једном поручујем свима који имају воље и храброст и идеју – нека крену. Биће тешко у почетку, али ће у једном тренутку њихов израз на лицу сијати осмехом и задовољством - поручује овај Ивањичанин.

Прослава јубилеја одржана је на Велику Госпојину, када је Циврић заједно са породицом, комшијама и пријатељима обележио три деценије посвећеног рада и развоја села Кушићи.