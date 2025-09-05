broken clouds
ЗАТРЕСЛА СЕ СРБИЈА Снажан земљотрес погодио овај део земље

05.09.2025. 15:07 15:10
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас/Дневник
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Земљотрес магнитуде 4.2 степени Рихтера забележен је у петак, 5. септембар 2025 у 14.43 часова, на подручју Србије.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Соколовица, недалеко од Прокупља, на око 12.2462 километара од његовог центра, при географским координатама ширине 43.3227 и дужине 20.2824.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на југу Србије на дубини од приближно 6 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

земљотрес Србија магнитуда Прокупље
