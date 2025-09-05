ЗАТРЕСЛА СЕ СРБИЈА Снажан земљотрес погодио овај део земље
05.09.2025. 15:07 15:10
Земљотрес магнитуде 4.2 степени Рихтера забележен је у петак, 5. септембар 2025 у 14.43 часова, на подручју Србије.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Соколовица, недалеко од Прокупља, на око 12.2462 километара од његовог центра, при географским координатама ширине 43.3227 и дужине 20.2824.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на југу Србије на дубини од приближно 6 километара испод површине земље.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.