02.09.2025.
Нови Сад
Добро се затресло! СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ Ево где је био епицентар потреса

02.09.2025. 21:48
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
najnovija opsta

БЕОГРАД: Земљотрес јачине 3,3 степена Рихтерове скале забележен је вечерас око 21 час у региону код Димитровграда, саопштио је Републички сеизмолошки завод (РСЗ).

Епицентар је процењен на петом степену Меркалијеве скале, а земљотреси таквог интензитета могу изазвати врло мала оштећења на објектима у епицентралној области, додаје се у саопштењу објављеном на сајту РСЗ.
 

Европски медитерански сеизмолошки центар наводи да је епицентар земљотреса био на дубини од 0,5 километара, 54 километра северозападно од Софије.

 

земљотрес потрес земљотрес у Србији
Вести Хроника
