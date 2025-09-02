Добро се затресло! СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ Ево где је био епицентар потреса
02.09.2025. 21:48 22:01
БЕОГРАД: Земљотрес јачине 3,3 степена Рихтерове скале забележен је вечерас око 21 час у региону код Димитровграда, саопштио је Републички сеизмолошки завод (РСЗ).
Епицентар је процењен на петом степену Меркалијеве скале, а земљотреси таквог интензитета могу изазвати врло мала оштећења на објектима у епицентралној области, додаје се у саопштењу објављеном на сајту РСЗ.
Европски медитерански сеизмолошки центар наводи да је епицентар земљотреса био на дубини од 0,5 километара, 54 километра северозападно од Софије.