(ВИДЕО) ВИШЕ ОД ХИЉАДУ ЉУДИ ПОГИНУЛО У ЗЕМЉОТРЕСУ У АВГАНИСТАНУ Нови подаци о жртвама стравичног земљотреса

02.09.2025. 10:36 10:49
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Avganistan
Фото: Tanjug/AP Photo/Wahidullah Kakar

KАБУЛ: Број жртава снажног земљотреса на истоку Авганистана порастао је на 1.124, а 3.251 особа је повређена, саопштио је данас авганистански Црвени полумесец.

Kако се наводи, уништено је више од 8.000 кућа.

Званичници кажу да спасилачке екипе претражују погођено подручје у потрази за преживелима.

"Повређени се транспортују, тако да се ове бројке могу значајно променити", рекао је портпарол Националне дирекције за управљање катастрофама Јусуф Хамад, преноси АП.

 

 

Он је додао да је земљотрес изазвао клизишта у неким областима, блокирајући путеве, али да је већина поново отворена, и да се ради на  рашчишћавању и других како би се приступило тешко доступним подручјима.

Земљотрес јачине 6,0 степени Рихтерове скале погодио је у недељу увече планински регион Авганистана, а епицентар потреса био је недалеко од града Џалалабада близу границе са Пакистаном на дубини од 10 километара.

Званичници су саопштили да су куће сравњене са земљом у подручјима близу границе Авганистана са Пакистаном.

