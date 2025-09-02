(ВИДЕО) ВИШЕ ОД ХИЉАДУ ЉУДИ ПОГИНУЛО У ЗЕМЉОТРЕСУ У АВГАНИСТАНУ Нови подаци о жртвама стравичног земљотреса
KАБУЛ: Број жртава снажног земљотреса на истоку Авганистана порастао је на 1.124, а 3.251 особа је повређена, саопштио је данас авганистански Црвени полумесец.
Kако се наводи, уништено је више од 8.000 кућа.
Званичници кажу да спасилачке екипе претражују погођено подручје у потрази за преживелима.
"Повређени се транспортују, тако да се ове бројке могу значајно променити", рекао је портпарол Националне дирекције за управљање катастрофама Јусуф Хамад, преноси АП.
❗️🇦🇫 - On August 31, 2025, a 6.0-magnitude earthquake struck Kunar Province, Afghanistan, near Pakistan, killing at least 250 and injuring over 500, per Bakhtar News Agency.
Centered 27 km east-northeast of Jalalabad at a shallow 8 km depth, the quake caused severe damage in… pic.twitter.com/CQABKwbOkv
— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 1, 2025
Он је додао да је земљотрес изазвао клизишта у неким областима, блокирајући путеве, али да је већина поново отворена, и да се ради на рашчишћавању и других како би се приступило тешко доступним подручјима.
Земљотрес јачине 6,0 степени Рихтерове скале погодио је у недељу увече планински регион Авганистана, а епицентар потреса био је недалеко од града Џалалабада близу границе са Пакистаном на дубини од 10 километара.
Званичници су саопштили да су куће сравњене са земљом у подручјима близу границе Авганистана са Пакистаном.