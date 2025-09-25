ЗБОГ ШТРАЈКА НА АЕРОДРОМИМА "ЕР СРБИЈА" ОТКАЗАЛА АВИО-ПОЛАСКЕ Приземљени авиони за два лета ка Италији
25.09.2025. 13:55 14:01
Коментари (0)
БЕОГРАД: Национална авио-компанија Ер Србија објавила је данас да ће бити отказани летови ЈУ 402/3 на релацији Београд - Рим и ЈУ 440/1 Београд - Напуљ због једнодневног штрајка на аеродромима у Италији.
„Српска национална авио-компанија предузима све што је у њеној моћи како би се ублажиле последице по путнике са отказаних летова. Путници који због штрајка изгубе конекције биће пресмерени на алтернативне летове“, објавила је Ер Србија на свом Инстаграм налогу.
Ер Србија је навела да активно прати ситуацију на аеродромима у Италији и да ће о свим променама благовремено обавештавати путнике.