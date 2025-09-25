broken clouds
ЗБОГ ШТРАЈКА НА АЕРОДРОМИМА "ЕР СРБИЈА" ОТКАЗАЛА АВИО-ПОЛАСКЕ Приземљени авиони за два лета ка Италији

25.09.2025. 13:55 14:01
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Национална авио-компанија Ер Србија објавила је данас да ће бити отказани летови ЈУ 402/3 на релацији Београд - Рим и ЈУ 440/1 Београд - Напуљ због једнодневног штрајка на аеродромима у Италији.

„Српска национална авио-компанија предузима све што је у њеној моћи како би се ублажиле последице по путнике са отказаних летова. Путници који због штрајка изгубе конекције биће пресмерени на алтернативне летове“, објавила је Ер Србија на свом Инстаграм налогу.

air serbia
Фото: printscreen/Instagram/airserbia

Ер Србија је навела да активно прати ситуацију на аеродромима у Италији и да ће о свим променама благовремено обавештавати путнике.

Вести Друштво
