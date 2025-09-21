clear sky
23°C
21.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗБОГОМ ЛЕТО! Јесен стиже сутра у 20.19 сати

21.09.2025. 20:14 20:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
јесен
Фото: freepik ilustarcija

Јесен почиње сутра у 20.19 часова, саопштило је Астрономско друштво "Руђер Бошковић".

Како је наведено, у исто време ће за становнике на јужној Земљиној полулопти почети пролеће.
    

На дан почетка јесени, Сунце у Београду излази у 6:25 часова, а залази у 18:35 часова, што значи да ће обданица да траје 12:10 часова, а ноћ 11:50 часова.
    

На дан јесење равнодневице обданица и ноћ нису једнаке дужине, јер Земљина атмосфера привидно уздиже Сунце изнад хоризонта, наводи се у саопштењу.

јесен лето годишње доба
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Возачи, ово ОБАВЕЗНО УРАДИТЕ у јесен! Ево зашто је ВАЖНО да се КОРА ЛИМУНА СТАВИ НА КОНТРОЛНУ ТАБЛУ аутомобила

Избегните ОПАСНЕ ситуације и високе КАЗНЕ

Возачи, ово ОБАВЕЗНО УРАДИТЕ у јесен! Ево зашто је ВАЖНО да се КОРА ЛИМУНА СТАВИ НА КОНТРОЛНУ ТАБЛУ аутомобила

19.09.2025. 20:35 20:39
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОЗДРАВ ЛЕТУ Јесен почиње у понедељак тачно у 20.19 часова
1

ПОЗДРАВ ЛЕТУ Јесен почиње у понедељак тачно у 20.19 часова

17.09.2025. 09:29 09:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај