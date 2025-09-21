ЗБОГОМ ЛЕТО! Јесен стиже сутра у 20.19 сати
Јесен почиње сутра у 20.19 часова, саопштило је Астрономско друштво "Руђер Бошковић".
Како је наведено, у исто време ће за становнике на јужној Земљиној полулопти почети пролеће.
На дан почетка јесени, Сунце у Београду излази у 6:25 часова, а залази у 18:35 часова, што значи да ће обданица да траје 12:10 часова, а ноћ 11:50 часова.
На дан јесење равнодневице обданица и ноћ нису једнаке дужине, јер Земљина атмосфера привидно уздиже Сунце изнад хоризонта, наводи се у саопштењу.