ЖЕЛЕЗНИЦА ПРЕМАШИЛА ОЧЕКИВАЊА! За само 10 дана возом Београд–Суботица путовало више од 50.000 људи
За свега 10 дана од пуштања у саобраћај железничке линије Београд - Суботица превезено је више од 50.000 путника, што указује на велико интересовање грађана и висок степен поверења у железнички саобраћај, саопштио је данас Србијавоз.
"Током промотивног периода, који је трајао од среде, 8. октобра до недеље, 12. октобра 2025. године, издате су укупно 35.972 бесплатне карте. Висок степен попуњености возова и након завршетка промотивне фазе јасно указује на стварну потребу грађана за оваквим видом превоза, али и на велико поверење које корисници указују железничком саобраћају", изјавио је овим поводом в.д. директора Србијавоза Љубиша Пејичић.
Он је додао да су модернизована инфраструктура и савремени брзи возови "Соко" омогућили да се растојање између два града прелази за сат и 19 минута, чиме је грађанима обезбеђен ефикасан, удобан и временски оптималан начин путовања.
На релацији Београд-Суботица свакодневно је обезбеђено укупно 13 полазака, од чега су девет Интер City
Исти број полазака обезбеђен је и у супротном смеру, из Суботице ка Београду.
Карта се могу купити и онлајн путем апликације уз 10 одсто попуста.