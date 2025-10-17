overcast clouds
16°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЖЕЛЕЗНИЦА ПРЕМАШИЛА ОЧЕКИВАЊА! За само 10 дана возом Београд–Суботица путовало више од 50.000 људи

17.10.2025. 16:31 16:35
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug/Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник (А. Савановић)

За свега 10 дана од пуштања у саобраћај железничке линије Београд - Суботица превезено је више од 50.000 путника, што указује на велико интересовање грађана и висок степен поверења у железнички саобраћај, саопштио је данас Србијавоз.

"Током промотивног периода, који је трајао од среде, 8. октобра до недеље, 12. октобра 2025. године, издате су укупно 35.972 бесплатне карте. Висок степен попуњености возова и након завршетка промотивне фазе јасно указује на стварну потребу грађана за оваквим видом превоза, али и на велико поверење које корисници указују железничком саобраћају", изјавио је овим поводом в.д. директора Србијавоза Љубиша Пејичић.

Он је додао да су модернизована инфраструктура и савремени брзи возови "Соко" омогућили да се растојање између два града прелази за сат и 19 минута, чиме је грађанима обезбеђен ефикасан, удобан и временски оптималан начин путовања.

На релацији Београд-Суботица свакодневно је обезбеђено укупно 13 полазака, од чега су девет Интер City
City и четири Интер Регио воза. 

Исти број полазака обезбеђен је и у супротном смеру, из Суботице ка Београду.

Карта се могу купити и онлајн путем апликације уз 10 одсто попуста.

соко соко воз пруга
Извор:
Tanjug/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај